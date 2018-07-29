سامانه ثبت حوادث در سازمان آتش نشانی  شهرداری سنندج راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری سنندج، سهیل فضل وزیری در این رابطه گفت: ضرورت راه اندازی سامانه ثبت وقایع و حوادث امداد و نجات سازمان آتش نشانی برای ساماندهی و مدیریت حوادث اضطراری از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی بیان کرد: در راستای امدادرسانی به موقع و سریع و به حداقل رساندن زمان و همچنین مسیریابی ایستگاه های آتش نشانی و نقاطی که در آنها حادثه رخ داده نصب سامانه ثبت حوادث در دستور کار این سازمان قرار گرفت.

وی از نصب و راه اندازی سامانه ثبت حوادث و وقایع در سازمان آتش نشانی شهرداری سنندج خبر داد و اظهارداشت: این سامانه متشکل از قسمت های ثبت اطلاعات مربوط به حوادث، سیستم مکان نما و مسیریاب با قابلیت ثبت اطلاعات مربوط به خدمات و دریافت گزارشات آماری مورد نیاز از اطلاعات سیستم را دارد.

فضل وزیری بیان کرد: هدف از نصب و راه اندازی سامانه ثبت حوادث امداد و نجات تهیه آمار دقیق در راستای آسیب شناسی و برنامه ریزی در راستای ارتقای سطح پیشگیری و ارتقاء کیفیت خدمت رسانی در کمترین زمان ممکن است.

وی عنوان کرد: در این سامانه جزییات حادثه از لحظه تماس تا پایان عملیات ثبت شده و از مهم ترین ویژگی های آن می توان به دسترسی آزاد و آسان به اطلاعات، گزارش گیری سریع از حوادث به تفکیک ایستگاهها، نیرو، مکان ها وغیره اشاره کرد.

رئیس سازمان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج اظهار داشت: تهیه گزارش عملکرد به صورت هفتگی، ماهیانه، فصلی و سالانه از دیگر خصوصیات سامانه ثبت حوادث است.

وی افزود: امیدواریم با راه اندازی این سامانه بتوانیم اشتباهات فردی و آماری را به حداقل رسانده و با به دست آوردن داده های آماری موثر از هرگونه خطا و اشتباه در مسیر جلوگیری به عمل آمده و حضور در محل حادثه را به حداقل زمان ممکن برسانیم.