بخش خصوصی در زمینه تولید دارو در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، به ابلاغ‌نامه مصوبات ستاد اقتصادی دولت مبنی بر نظارت بر عرضه برخی از اقلام اساسی اشاره کرد و گفت: این کالا مشمول طرح تشدید نظارت می‌شود که شامل غلات، کالاهای اساسی روغن نباتی، شکر، مواد پروتئینی، نهاده‌ها، جوجه یک روزه، گنجاله و یا سبوس گندم است.

وی اظهار کرد: بر این اساس باید بیشترین نظارت‌ها بر این کالاها انجام شود و برخی از این کالاها قیمت کشوری دارند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به سامانه جامع انبار اشاره کرد و گفت: این سامانه دیگر ابلاغیه دولت است و این سامانه به‌صورت پایلوت اجرا می‌شود.

فغفوری تأکید کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه ۴۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی عرضه‌شده و این میزان ارز شامل ۲۳.۵ میلیون دلار بابت اعتبارات اسنادی، ۲۶.۵ میلیون دلار حواله‌های ارزی و ۱.۷ میلیون ارز مسافرتی و ۲۶۶ هزار دلار هم تسهیلات صادراتی است.

وی افزود: میزان ثبت سفارش در کشور ۳۸ میلیارد دلار بوده و این میزان ثبت سفارش ۵۷ درصد به لحاظ وزنی و ۱۱۴ درصد از لحاظ ارزشی افزایش‌یافته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به فعال بودن بخش خصوصی در بخش تولید دارو در استان اشاره کرد و گفت: سه شرکت در این حوزه فعال هستند که ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.