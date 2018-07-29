خودکشی یا قتل؛ پلیس به دنبال کشف راز یک پرونده مشکوک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ در توضیح این خبر گفت : ساعت ۱۹:۰۰ مورخه ۵ مردادماه طی تماس با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰، وقوع یک فقره فوت مشکوک در بیمارستان به کلانتری ۱۷۹ خلیج اعلام شد.

وی افزود: با حضور مأمورین در بیمارستان، خانمی ۵۰ ساله مدعی شد که همسرش ( متوفی ) پس از یک مشاجره با وی اقدام به خودزنی با چاقو کرده که بلافاصله توسط اورژانس به بیمارستان منتقل و با وجود اقدامات درمانی فوت کرده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ادامه داد: بلافاصله موضوع به اداره دهم پلیس آگاهی اعلام، پرونده مقدماتی با موضوع "فوت مشکوک" تشکیل و جهت رسیدگی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

سرهنگ علی ولیپور گودرزی، با اعلام این خبر گفت : تحقیقات از هسمر متوفی در شرایطی از سوی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ آغاز شده که وی همچنان بر همان اظهارات اولیه خود اصرار دارد اما با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وجود آثار جراحت بر روی بدن همسر متوفی مبنی بر احتمال وقوع نزاع و درگیری مابین متوفی و همسرش و همچنین دیگر قرائن بدست آمده از بررسی جسد ، هماهنگی های لازم با بازپرس محترم شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران جهت رسیدگی به پرونده با موضوع "فوت مشکوک" انجام و تحقیقات در خصوص این پرونده در دستور کار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است .