به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قزلباش شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار، به بازرسی از داروخانه و بحث تأمین دارو اشاره کرد و افزود: ۲ هزار و ۲۰۰ قلم دارو وجود دارد که در بخش بستری و سرپایی مورداستفاده قرار می‌گیرد.

وی تعداد داروخانه‌های استان زنجان را ۱۰۸ داروخانه اعلام کرد و ادامه داد: ۷۰ داروخانه از این مجموع در شهر زنجان فعال است که ۲۸ شرکت کار توزیع دارو را انجام می‌دهند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان بر بازرسی‌های متعدد از داروخانه‌ها تأکید کرد و گفت: عرضه داروی قاچاق و داروی تاریخ گذشته و عدم حضور مسئول فنی بیشترین موارد تخلف است.

قزلباش از تشدید بازرسی از داروخانه‌ها خبر داد و افزود: در راستای این اقدام ضمن تشکیل یک گروه، از انجمن و تعاونی داروسازان هم کمک گرفته می‌شود.

وی به وجود یک پایلوت نیمه‌کاره در کنار دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان برای تولید مواد اولیه دارو اشاره کرد و افزود: فاز نخست این پروژه نیاز به ۵ تا ۶ میلیارد تومان برای تکمیل شدن دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: زنجان قطب نانو فناوری دارویی کشور است و زنجان منابع انسانی و تخصص موردنیاز این فناوری را دارد.

قزلباش دغدغه اصلی دانشگاه‌ها را تأمین دارو اعلام کرد و افزود: منابع و خود دارو دو جزء دخیل در حل این مشکل است که کمبود نقدینگی مهم‌ترین بخش آن است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان به پیش‌بینی تمهیدات موردنیاز برای تأمین نیازهای دارویی اشاره کرد و گفت: این مشکل در بخش سرپایی از طریق برون‌سپاری حل‌شده ولی در بخش بستری نیازها از طریق دانشگاه تأمین می‌شود.

قزلباش ابراز کرد: حق فنی یکی از موارد موردبحث در داروخانه است و تغییرات قیمتی روی‌داده در داروها یکی دیگر از موارد بحث‌برانگیز است.