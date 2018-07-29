سلاح های موجود در دست نیروهای یمنی ضامن امنیت کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی رسمی انصار الله یمن در پست توئیتری خود نوشت: سلاح های پیشرفته موجود در دست نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن در واقع متعلق به ملت یمن بوده و مایه افتخار تاریخی برای این مردم خواهد بود.

وی در ادامه افزود: این سلاح ها ضامن امنیت کشور است. تجربه های نیروهای یمنی در سایه حمله متجاوزان و نیاز برای واکنش به این حملات افزایش یافته است.

ارتش یمن طی دوره تجاوزات نظامی ائتلاف سعودی که همچنان ادامه دارد توانسته از لحاظ نظامی و تسلیحاتی بسیار پیشرفت کند.