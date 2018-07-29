به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رضوی شنبه شب در جلسه شورای اداری خراسان رضوی اظهار کرد: توسعه مبتنی بر تفکر و نگرش انسان هاست و بر خلاف آنچه که امروز عنوان می شود سن و سال در آن دخیل نبوده و حرکت توسعه ای مبتنی بر نگاه جمعی و مشارکت جویانه است.

وی افزود: توسعه بدون مشارکت مردم محقق نمی شود و برای استمرار اهداف و سیاست ها باید همراهی مردم را داشته باشیم که این خود رمز پویایی ، ماندگاری و شادابی یک جامعه و نظام است.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری بیان کرد: متاسفانه طی سال ها و دهه های گذشته ناآگاهانه به روستاها حمله و تخریب کردیم . بافت های قدیمی روستایی که خود ثروتی ناتمام و ظرفیتی قابل توجه برای گردشگری است را به تقلید از غرب با عنوان بازسازی و نوسازی تخریب کرده و از بین بردیم و با سدسازی آب روستاها را به شهرها منتقل کردیم و کشاورزی و دامداری آنها از بین رفت و ناچار به مهاجرت به حاشیه شهرها شدند.

رضوی گفت: ۱۹ ناحیه صنعتی و دهها شهرک صنعتی در این استان وجود دارد که همه در کنار و حاشیه شهرها قرار گرفته اند و روستاها با همه ظرفیت ها از آن محروم اند .

وی گفت: تسهیلات اشتغال روستایی ظرفیتی ارزشمند برای تحقق این اشتغال است و هر واحد اشتغال پایداری که در روستاها ایجاد شود به مدت ۵ سال سهم مالیات آن صفر می شود و در مناطق محروم این معافیت مالیاتی تا ۱۰ سال خواهد بود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری در ادامه به برخی از مشکلات روستاها اشاره و تصریح کرد: امروز ۷۰ درصد روستائیان از داشتن سند ملکی و ۳۰ درصد هم از داشتن سند مسکونی محروم هستند که به مفهوم محرمیت آنها از ارزش افزوده ملک است ضمن آنکه گاه برخی هم به اراضی آنها هم تجاوز می کنند که باید به این موضوع توجه شود.