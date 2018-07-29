تبدیل دانشگاه امیرکبیر به ۶ پردیس تخصصی

احمد معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: موضوع ایجاد پردیس های تخصصی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مطرح شده و آیین نامه داخلی آن نیز تدوین شده است.

وی افزود: امیدواریم در ماه جاری این موضوع به تصویب نهایی هیات امنا دانشگاه برسد.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: براین اساس دانشگاه به ۶ پردیس تخصصی تقسیم می شود که درحال حاضر نیز احکام رسمی روسای این پردیس ها صادر شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: براساس این طرح چند دانشکده و پژوهشکده ذی ربط در کنار یکدیگر قرار می گیرند.

معتمدی اضافه کرد: این طرح در بسیاری از دانشگاه های برتر دنیا نیز اجرا می شود.

وی گفت: هدف از اجرای این طرح هم افزایی، بهره وری و افزایش راندمان فعالیت های علمی و آموزشی است.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: ممکن است در آینده و براساس طرح جامع دانشگاه بتوانیم فضای فیزیکی دانشکده های مربوط به هر پردیس را تغییر دهیم اما درحال حاضر و باتوجه به کمبود فضای فیزیکی تغییری در مکان دانشکده ها ایجاد نخواهد شد.

معتمدی گفت: براساس این طرح استقلال دانشکده ها حفظ می شود اما روسای پردیس ها در شورایی کنار یکدیگر قرار می گیرند و در زمینه های علمی و آموزشی هماهنگ تر حرکت خواهند کرد.

وی افزود: به طور مثال در طول یک ترم ممکن است یک درس مشابه در ۱۲ دانشکده ارائه شود که با اجرای این طرح می توانیم برای صرفه جویی تجمیع در ارائه این نوع دروس با حضور اساتید متخصص تر داشته باشیم.

رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: اجرای این طرح از نظر کیفی و کمی به نفع دانشگاه خواهد بود.