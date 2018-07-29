خبرگزاری مهر، گروه استانها: تابستان به واسطه تعطیلات مدارس و دانشگاهها فرصت مناسبی است تا خانوادهها با فاصله گرفتن از دغدغههای روزمره برای یک سفر برنامهریزی کنند و علاوه بر رسیدن به یک آرامش روحی نسبی با جاذبههای دیدنی ایران آشنا شوند.
عدهای برای فرار از گرما ترجیح میدهند به قصد غرب و جنوب غرب کشور بار سفر ببندند، برخی تمایل دارند چند روزی را در جوار حرم امام رئوف(ع) دل را شست و شو دهند و برخی که علاقمند به تاریخ و آثار باستانی هستند عزم شهرهایی چون شیراز میکنند.
خراسانجنوبی، بهشت منجمان ایران
اما عدهای از افراد نیز با نگاهی متقاوت دوست دارند کویر و جاذبههای آن را تماشا کنند، میخواهند در شب های کویری ستارگان آسمان این شگفت انگیز ترین مخلوقات خدا را ببینند و روزها نیز از تفریحاتی چون شتر سواری و سایر سرگرمی هایی که مرسوم در کویر است، استفاده کنند.
خراسان جنوبی به عنوان یکی از استانهای شرقی کشور مقصد بسیاری از گردشگرانی است که دوست دارند از جاذبههای کویری لذت ببرند، البته آنها علاوه بر بهرهگیری از این نعمت خدادادی میتوانند از جاذبههایی چون باغهای تاریخی بیرجند و اماکنی چون مدرسه شوکتیه دیدن کنند.
اما ورود گردشگر به یک منطقه نیازمند زیرساخت هایی است که نبود آن به طور طبیعی به صنعت گردشگری لطمه جدی وارد میکند.
مرتضی عربی معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: صنعت گردشگری یک موضوع فرا بخشی است و با همدلی و همکاری میتوان به رونق این صنعت کمک کرد.
وی بیان کرد: نمیتوان تنها به گفتن مشکلات عدیدهای چون خشکسالی، روستاهای خالی از سکنه و مسائل امنیتی و اقتصادی مرتبط با آن اکتفا کرد بلکه برای توسعه استان باید از ظرفیت مغفول مانده گردشگری استفاده نمود.
تنها جاذبه تفریحی زمینهساز جذب گردشگر نیست
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: ممکن است بسیاری از ما رونق کردشگری در بسیاری از کشورها را مثال بزنیم و بگوییم چرا ما نمیتوانیم چنین جایگاهی داشته باشیم در حالی که سرمایه گذاری در این قبیل کشورها متفاوت است و بسته های سرمایه گذاری آماده با حداقل زمان برای مجوزها را تعریف کردهاند.
نمیتوان تنها به گفتن مشکلات عدیدهای چون خشکسالی، روستاهای خالی از سکنه و مسائل امنیتی و اقتصادی مرتبط با آن اکتفا کرد بلکه برای توسعه استان باید از ظرفیت مغفول مانده گردشگری استفاده نمود عربی افزود: حتی ممکن است از گسترش گردشگری در استانهای دیگری چون یزد نام ببریم در حالی که باید به این نکته اشاره کنیم که تنها جاذبههای گردشگری موجب جذب توریست نمی شود بلکه علاوه بر جاذبه نیازمند زیر ساخت نیز هستیم.
وی با اشاره به اینکه یکی از زیر ساخت های گردشگری هتل ها و اماکن اقامتی هستند، گفت: وجود مهمان سراهای دولتی گاه مشکلاتی را برای هتلداران و این صنعت به وجود آورده است.
قانون منع ادارات دولتی از ایجاد و نگهداری مهمانسرا
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی بیان کرد: این در حالی است که براساس ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع شده است.
عربی با بیان اینکه متأسفانه برخی از مهمانسراهای دولتی پذیرش عام نیز دارند، یادآور شد: این در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از هتلها و اماکن اقامتی خراسانجنوبی با ۳۵ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند.
بسیاری از جاذبههای گردشگری خراسانجنوبی وقفی و در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی به عنوان متولی موقوفات است که همکاری میراث فرهنگی و اوقاف در افزایش بازدید گردشگران از این قبیل اماکن تأثیرگذار میباشد.
حجتالاسلام مهدی عباسی رئیس اداره قرآنی و مسئول روابط عمومی اوقاف و امور خیریه خراسانجنوبی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: وظیفه ذاتی سازمان اوقاف رشد و تعالی موقوفات است که یکی از راههای این رشد شناساندن موقوفات است.
وی اظهار کرد: ما همکاری لازم را با میراث فرهنگی داریم و برخی از ناهماهنگیها به واسطه شرایط خاص به وجود آمده است.
راههایی برای همکاری میراث و اوقاف در زمینه مدرسه شوکیته بیرجند
رئیس اداره امور قرآنی اوقاف خراسانجنوبی با اشاره به مدرسه شوکتیه بیرجند به عنوان یکی از جاذبههای خراسانجنوبی بیان کرد: این مکان دیدنی در حال حاضر مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن پسران استان است.
عباسی ادامه داد: به واسطه همکاری با بحث گردشگری در صورت اینکه یک فضای آموزشی برای مدرسه شبانه روزی حفظ قرآن در اختیار ما قرار داده شود، حاضریم این مدرسه را به صورت تمام برای بحث گردشگری اختصاص دهیم.
وی با اشاره به اینکه آب انبارها نیز یکی از جاذبههای خراسانجنوبی است، یادآور شد: البته آمادهسازی آب انبارها آن برای بحث گردشگری نیازمند اختصاص اعتبارات ویژهای است.
سید محمدآذرکار یکی از فعالان عرصه گردشگری و صنعت هتلداری خراسانجنوبی نیز در زمینه موانع جذب گردشگر به خبرنگار مهر گقت: برای رونق گردشگری باید از روزمرگی ها خارج شده و با صبر و حوصله برنامهریزی کنیم.
سرمایهگذاران حوزه گردشگری در خراسانجنوبی نیازمند حمایت هستند
وی با اشاره به برخی از مشکلات سرمایهگذاران حوزه گردشگری در خراسانجنوبی، اظهار کرد: نمیتوان پذیرفت قوانین مالیاتی در استانهایی چون تهران، تبریز و سایر کلان شهرها با خراسان جنوبی مشابه باشد و به نظر میرسد نیازمند اصلاح قوانین در این زمینه هستیم.
این فعال صنعت هتلداری در خراسانجنوبی بیان کرد: یکی از مسائلی که برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری در استان مشکل به وجود آورده است وجود مهمانسراهای ادارات و نهادها و سازمانهای دولتی است.تسهیلات را متناسب با امکانات منطقه به سرمایهگذار میدهند اما زمانی که نوبت به اجرائیات میرسد قانون در تمام کشور به صورت یکسان اجرا میشود آذرکار ادامه داد: بر اساس ماده ۲۳ قانون مدیریت خدمات کشوری ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی ممنوع است.
وی افزود: مشکل این است که تسهیلات را متناسب با امکانات منطقه به سرمایهگذار میدهند اما زمانی که نوبت به اجرائیات میرسد قانون در تمام کشور به صورت یکسان اجرا میشود.
این فعال حوزه گردشگری یادآور شد: تا زمانی قوانین در این زمینه اصلاح نشود شاهد تفاوت وضعیت نخواهیم بود.
گردشگری علاوه بر رونق اقتصاد، نشاط روحی، همبستگی اجتماعی، آشنایی اقوام مختلف ایرانی با یکدیگر و افزایش آگاهیهای تاریخی و فرهنگی را به همراه دارد و از این رو بسیاری از کشورها بر آن سرمایهگذاری ویژهای کردهاند.
در شرایطی که در خراسان جنوبی با خشکسالی و مشکلات اقتصادی واحدهای تولیدی رو به رو هستیم رونق گردشگری میتواند یک روزنه امید برای کسانی باشد که میخواهند در حوزه اقتصادی کار و تلاش کنند.
امید که با اصلاح قوانین، معرفی جاذبههای گردشگری دیار خاوران و بهبود وضعیت اقتصادی شاهد رشد روزافزون ورود گردشگر به خراسان جنوبی باشیم.
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