دریافت وجه از دانش آموزان هنگام ثبت نام ممنوع است

جعفر پاشایی امروز در گفتگو با خبرنگار مهر خاطرنشان کرد: ثبت نام دانش آموزان و یا ارائه کارنامه، منوط به دریافت کمک های مردمی به مدرسه نیست.

وی افزود: تاکنون بخشی از کارهایی اجرایی مدارس برابر ماده ۸ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش و ماده ۵ آیین نامه اجرایی مدارس می توانست از طریق کمک های مردمی صورت گیرد اما طبق بخشنامه جدید، دریافت هرگونه وجه به غیر از پول بیمه و کتاب موقع ثبت نام ممنوع است.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی تاکید کرد: انجمن اولیا و مربیان با هماهنگی مدیر مدرسه می توانند در طول سال تحصیلی از خانواده های متمکن کمک بگیرند.

وی گفت: اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش استان با شماره تلفن های ۳۵۵۴۹۰۱۹ و ۳۵۵۶۳۲۷۵ آماده دریافت شکایات مردمی درباره ثبت نام دانش آموزان در مدارس است.