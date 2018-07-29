احزاب نقش ابزاری در انتخابات دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آلمانی دی ولت در شماره امروز خود نوشت: «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه برنامه انتخاباتی برای انتخابات سال ۲۰۱۹ اروپا تهیه و تدوین کرده است.

رئیس جمهوری فرانسه پیشتر اعلام کرده بود که برای منسجم کردن کشورهای اروپایی با رویکرد تحقق اهداف اروپا تلاش خواهد کرد.

ماکرون در خصوص انتخابات آتی اروپا معتقد است که دموکراسی در اروپا زمانی روند بهتری پیدا می کند که نظم نوین در حوزه های سیاسی کشورهای اروپایی اعمال شود. او می گوید: فرانسه در ایام اخیر در ازای سپری کردن تجربیات تلخ درس های زیادی را آموخت که سبب شد به این نتیجه برسیم که حزب بازی در انتخابات ابزاری بیش نیست و باید اندیشه های فراتر از حزب را دنبال کرد.

به نوشته این روزنامه آلمانی یکی از شعارهایی که برای انتخابات آتی اروپا در نظر گرفته شده «اقدام علیه مردم فریبی» است، نه شعارهایی مبنی بر احزاب چپ و راست.