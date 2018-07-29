توسعه و اشتغال روستایی باید اولویت اول مدیران باشد

به گزارش خبرنگارمهر، حیدر خوش نیت صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری مشهد اظهار کرد:توسعه و اشتغال روستایی باید اولویت اصلی و مهم مسئولان باشد و هیچ کوتاهی از سوی مدیران در این مورد پذیرفتنی نیست چرا که در صورت محقق شدن آن مهاجرت معکوس اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: هفته گذشته با وجود حجم عظیمی از زائرین که به مشهد مشرف شدند مشکل خاصی نداشتیم و تمامی نیازهای زائرین به خوبی تامین شد.

سرپرست فرمانداری مشهد ادامه داد: تلاش مدیران برای باز کردن گره از کار مردم مشابه تلاش رزمندگان در جبهه های نبرد است، مدیران باید نگاه کلان داشته باشند و از بخشی نگری و روز مرگی بپرهیزند و با رفتار و گفتار خود مردم را نسبت به آینده نظام مایوس نکنند چرا که این نقشه دشمن است.

خوش نیت تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، تصویر مدیران دولتی برای مردم باید تصویری از مدیرانی پرتلاش و امیدوار باشد و در این راستا مدیران حتما روزی در هفته را به ملاقلات مردمی اختصاص دهند و در آن روز به هیچ کار دیگری نپردازند.

وی گفت: یکی از برکات تحریم های دشمن، اتحاد و همگرایی بین مسئولان است که طی روزهای اخیر بیشتر شده است و اکنون که دشمن تمام توان خود را در دشمنی به کار بسته اتحاد بین مسئولان با هر گرایش سیاسی می تواند به مقابله با تحریم کمک شایان توجهی کند.

سرپرست فرمانداری مشهد بیان کرد: هفته بهزیستی را پشت سر گذاشتیم با توجه به گستردگی حجم کار و گروه های هدف بهزیستی از تمامی دستگاهها می خواهم در حد توان خود به بهزیستی کمک کنند.همچنین دستگاهها در خرید کالا دقت کنند که حتما باید از کالای ایرانی استفاده شود و مدیران دستگاهها ارتباط خود با رسانه ها را بیشتر کنندتا انعکاس درستی از خدمات به مردم ارائه شود.

وی ادامه داد: دستگاههای از ظرفیت و وقتی که در این جلسه به آنها داده می شود برای بیان نیازهای خود و انتظاراتی که از سایر دستگاهها برای کمک دارند استفاده کنند در صرف جویی آب و برق اهتمام جدی داشته باشند و باید نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد صرفه جویی اتفاق بیافتد.

خوش نیت تاکید کرد: هفته دولت در پیش بوده و باید در این هفته دستاوردهای نظام در چهل سال به تفکیک دستگاه ها به مردم ارائه شود تا مردم متوجه شوند چه خدمات و پیشرفت هایی نسبت به چهل سال قبل اتفاق افتاده است.