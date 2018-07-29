اختصاص ١٢٦ هزار میلیارد ریال اعتبار به ٨ طرح بزرگ ملی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک صادرات ایران، رضا صدیق عضو هیات مدیره بانک صادرات ایران ضمن بیان مطلب فوق گفت: رویکرد این بانک حمایت از تولید و اشتغال است و در این زمینه توجه ویژهای به بخشهای مولد اقتصاد دارد.
وی افزود: بانک صادرات ایران به منظور کمک به افزایش اشتغال و تولید ملی، علاوه بر حمایت از طرحهای زود بازده اقتصادی، پشتیبانی از پروژههای کلان را نیز در دستور کار دارد و با هدایت منابع مالی خود برای ایجاد زیر ساختهای صنعتی کشور، زمینه اشتغال و تولید جوانان را به وجود آورده است.
عضو هیات مدیره بانک صادرات همچنین تاکید کرد: طرحهای زیر بنایی به دلیل اثرات مستقیم و غیر مستقیمی که بر تولید و اشتغال و ثبات بخشی به اقتصاد کشور دارند، از اولویتهای مهم بانک هستند. در این راستا اعتبارات ویژهای برای تکمیل طرحهای کلان اقتصادی در نظر گرفته شده که با بهرهبرداری از آنها شاهد شکوفایی بیشتر اقتصادی خواهیم بود.
وی با اشاره به نقش این بانک در توسعه زیر ساختها گفت: بانک صادرات ایران دارای سابقه درخشانی در زمینه حمایت از بخشهای مختلف اقتصادی بوده و بسیاری از صنایع تولیدی در حوزههای مختلف مرهون حمایتهای مالی بانک صادرات ایران است.
صدیق افزود: تا مقطع خرداد ماه سال جاری، مجموع اعتبار تامین شده برای راهاندازی طرح های کلان ارزی در حال اجرا، از محل منابع صندوق توسعه ملی و منابع اعتباری فاینانس چین بر اساس نرخ پایه ارز مبادلهای (٢٣ تیر ماه ٩٧)، معادل١٢٦ هزار و ٢١١ میلیارد ریال بوده که ٨ پروژه بزرگ از جمله دو واحد پتروشیمی تولید متانول هر کدام به ظرفیت یک میلیون و ٦٥٠ هزار تن در سال، یک طرح مربوط به توسعه صنعت نفت وگاز، سه واحد نیروگاه سیکل ترکیبی هر کدام به ظرفیت٤٨٤ مگاوات، یک واحد تولید آلومینیوم به ظرفیت٣٠٠ هزار تن در سال و یک واحد تولید میلگرد به ظرفیت١١٧ هزار تن در سال را شامل میشود.
وی تصریح کرد: پروژههای ذکر شده بین ٤٠ تا ٩٩ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و قابلیت افزایش تولید و به تبع آن بهبود وضعیت اشتغال مناطق مختلف کشور را خواهند داشت.
عضو هیات مدیره بانک صادرات با اشاره به اقدامات موثر این بانک در زمینه طرحهای زیر بنایی، از تامین اعتبار لازم برای آبرسانی به مناطق کویری جنوب کشور نیز خبر داد.
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