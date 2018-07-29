به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «چی چیان جین» سفیر چین در سوریه اعلام کرد که کشورش تنها راه برون رفت از بحران سوریه را راهکار سیاسی می داند.

بر اساس این گزارش، وی افزود که پکن از تمامی تلاش ها برای فعال سازی روند مذاکرات ژنو، آستانه و سوچی حمایت به عمل می آورد.

چیان جین اعلام کرد که مسأله سوریه امروز دیگر مربوط به خودِ سوری ها نیست و بُعد بین المللی پیدا کرده است. حل و فصل بحران سوریه در گرو همکاری های منطقه ای و بین المللی است.

وی همچنین خواستار عقب نشینی نیروهای خارجی از سوریه شد و گفت: این دولت سوریه است که تعیین می کند چه کسی از آنجا خارج شود و چه کسی در آنجا بماند.