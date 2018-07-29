ارزش ۹.۲ میلیارد تومانی صادرات محصولات دانش بنیان از مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی معتمدزادگان صبح یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ارزش ۹.۲ میلیارد تومانی صادرات محصولات دانش بنیان به نقش پارک های علم و فناوری در توسعه فناوری کشور اشاره و اضافه کرد: ایجاد و توسعه فناوری مستلزم توسعه فرهنگ کارآفرینی است.

وی با بیان اینکه در کشور ۴۰ پارک علم و فناوری و ۲۰۰ مرکز رشد فعالیت دارد اظهار داشت: سال گذشته موفق شدیم پارک علم و فناوری استان را به سطح ۲ ارتقا دهیم.

وی با بیان اینکه مازندران را بسیاری از پارک های خوب علم و فناوری دنیا می شناسند ادامه داد: بزودی پردیس علم و فناوری در کنار یکی از دانشگاه های استان شکل می گیرد.

معتمدزادگان با بیان اینکه یکی از مراجع رسمی ارزیابی اختراعات برای ثبت در کشور تبدیل شده ایم گفت: سال قبل حدود ۱۰۰ طرح برای اختراع مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی از تشکیل صندوق پژوهش فناوری استان با سرمایه سه میلیارد تومان در استان خبر داد و گفت:همچنین مرکز کسب و کارهای اینترنتی و فاوا نیز در استان در حال راه اندازی است.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به اینکه شبکه نوآوری فناوری استان نهایی شده است گفت: این شبکه براساس توافقنامه بین استانداری، پارک علم و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری ایجاد می شود.

معتمدزادگان یادآور شد: این شبکه سبب می شود تا همه کسانیکه در حوزه علم و فناوری فعال هستند می توانند از ظرفیت شبکه نوآوری فناوری استان بهره مند می شوند.

رئیس پارک علم و فناوری مازندران، به تشکیل مجمع خیران فناوری در استان اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر ۱۱۶ هسته و واحد فناور داریم و بیش از ۱۴۸ هزار نفر ساعت کارگاه های آموزشی برگزار شده است.

به گفته وی، در حال حاضر ۹۴ شرکت دانش بنیان در استان فعالیت داشته، ۱۰۰ مجوز فناوری صادره شده و برای بیش از ۸۵۰ نفر اشتغال ایجاد شد است.