به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی نجباء، یکی از خبرنگاران زن بیبیسی فارسی با عصبانیت از روابط تنگاتنگ تهران ــ بغداد و محبوبیت آیت اللهالعظمی خامنهای در استانهای عراق، به اختلاف افکنی میان این دو ملت پرداخت.
خبرنگار شبکه بیبیسی فارسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر، به بیلبوردهای منقش به تصویر رهبر معظم انقلاب اسلامی در استان بصره عراق واکنش نشان داد.
«نفیسه کوهنورد» با ضمیمه کردن تصویری از یک بیلبورد که بر آن تصویر «شیخ اکرم الکعبی» دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء و آیتالله العظمی «خامنهای» دیده میشود، نوشت: به یاد ندارم در هیچ شهر این مملکت [ایران]، اینقدر عکس آقای خامنهای دیده باشم که در هر کوچه و خیابان بصره میبینم.
وی با عصبانیت از ولایتپذیری گروههای مقاومت عراقی، به تحریک اذهان مردم عراق و ایران و اختلاف افکنی میان این دو ملت پرداخت و افزود: برای بعضی فرماندهان ایرانی در طول هشت سال جنگ، گرفتن این شهر از اهداف اصلی بود. چیزی که امکانپذیر نشد اما حالا هر طرف شهر، حضور ایران را میتوان دید.
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