محمدعلی گرایی در حاشیه تمرینات اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در بازیهای آسیایی جاکارتا به خبرنگار مهر گفت: تمرینات فرنگی کارام مدتهاست که در اردوی تیم ملی در خانه کشتی دنبال می شود و طبیعتا فشار و سختی های خود را دارد. به هر حال برای کسب مدال و افتخار در کشتی باید از پس این سختی ها برآمد و این تمرینات را پشت سر گذاشت.

وی تصریح کرد: رقبای بسیار توانمند و عنوان داری را در بازیهای آسیایی پیش رو دارم به خصوص فرنگی‌کاران کره جنوبی و قرقیزستان که در وزن من هستند و جزو مدعیان اصلی به حساب می آیند.البته در بازیهای آسیایی تمامی حریفان از توانایی بالایی برخوردارند و نمی توان هیچکدام از آنها را دست کم گرفت.

فرنگی‌کار وزن ۷۷ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در خصوص مصدومیت‌های همیشگی در این رشته نیز گفت: کشتی گیران در مسابقات مختلف و در حین تمرینات پرفشار درون اردویی همواره در معرض آسیب دیدگی هستند که من هم مستثنی نبودم و همچنان با برخی مصدومیت های قدیمی دست و پنجه نرم می کنم. خوشبختانه این وضعیت مشکل چندانی برایم بوجود نیاورده و با انجام فزیوتراپی و تمرینات ویژه توانستم این مصدومیتهای قدیمی را تا حد زیادی درمان کنم.

گرایی در ادامه افزود: هنوز باید مدال های زیادی در مسابقات پیش رو کسب کنم و برای رسیدن به همین هدف با تمام وجود تمرین می کنم. البته هدف اصلی من کسب مدال در المپیک است که مطمئنا با تلاش و تمرینات منظم و منسجم می توانم به این هدف نیز برسم.

وی در پایان در رابطه با تغییر وزن خود نیز گفت: من مدتها در وزن ۷۲ کیلوگرم کشتی می‌گرفتم اما با توجه به شرایط جسمی و همچنین نظر کادر فنی و رسول خادم تصمیم گرفتم به وزن ۷۷ کیلوگرم بیایم که فکر می کنم این تصمیم برای بازیهای آسیایی لازم بود. به هر حال با صلاحدید کادر فنی تغییر وزن دادم که امیدوارم بتوانم نتایج مطلوبی نیز کسب کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی گرایی در تازه ترین رده بندی برترین فرنگی‌کاران جهان در ماه جولای نیز که از سوی اتحادیه جهانی کشتی منتشر شد با کسب ۳۸ امتیاز در صدر نفرات وزن ۷۷کیلوگرم قرار گرفت.