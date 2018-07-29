بازدید هیأت خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز از «چاینا دیلی»

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار آقای «شی سانگ شین» (Xie Song Xin) معاون بین الملل روزنامه «چاینا دیلی» ضمن خوشامد و خیر مقدم به هیأت رسانه ای خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز گفت: روزنامه «چاینا دیلی» ۱۵۰ میلیون کاربر آنلاین و مشترک دارد. در سطح جهانی ۹۰۰ هزار نسخه از این روزنامه توزیع می شود.

وی افزود: روزنامه «چاینا دیلی» در سال ۱۹۸۱ تأسیس شده است. این روزنامه دارای نسخه های گوناگون و مختلف و متناسب با مخاطبان همان حوزه جغرافیایی است. برای نمونه ما نسخه های هنگ کنگ، اروپایی، آمریکایی، آسیای جنوب شرقی را داریم که در همان مناطق و با محتوای متناسب با مخاطب بومی منتشر می شود.

وی در ادامه گفت: این روزنامه در چین ۱۸ دفتر دارد و در خارج این کشور دارای ۳۵ دفتر است.

معاون بین الملل روزنامه «چاینا دیلی» با اشاره به اینکه این روزنامه جزو ۱۰۰ روزنامه برتر دنیاست گفت: رتبه کشوری ما در بین ۲۰ روزنامه برتر است و سایت روزنامه نیز جزو منابع اصلی خبری چین محسوب می شود.

وی ضمن استقبال از همکاری مشترک با روزنامه تهران تایمز و خبرگزاری مهر گفت: امیدواریم بتوانیم همکاری مشترک با روزنامه تهران تایمز و خبرگزاری مهر داشته باشیم. تبادل اخبار می تواند به عنوان بخشی از این همکاری مطرح باشد.

«شی سانگ شین» گفت: در حال حاضر با رسانه های معتبر دنیا از جمله واشنگتن پست، نیویورک تایمز، فیگارو و روزنامه هایی از اندونزی، پرتغال و سایر کشورها همکاری مشترک داریم.

وی افزود: حسن همکاری با روزنامه های دیگر این است که در قالب صفحاتی که به معرفی چین می پردازیم مخاطب غیر چینی نیز می تواند چین را از دریچه رسانه های اصلی بین المللی و با ادبیات خودمان بشناسد. ما در صدد هستیم تا صدای چین را به دنیا برسانیم.

وی افزود: رسانه ها می توانند نقش مهمی در خصوص ارتباطات تجاری، مالی، فرهنگی و... کشورهای مسیر «یک جاده یک کمربند» ایفا کنند.

معاون بین الملل روزنامه «چاینا دیلی» یادآور شد: از رهگذر همکاری «چاینا دیلی» و روزنامه تهران تایمز و خبرگزاری مهر می توانیم صدای چین و ایران را از طریق رسانه های یکدیگر به دنیا برسانیم.

در ادامه این نشست مشترک دکتر سید حسن دهقانی معاون خبر خبرگزاری مهر نیز به معرفی خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز پرداخت و گفت: روزنامه تهران تایمز قدیمی ترین روزنامه انگلیسی زبان بعد از انقلاب اسلامی ایران است. خبرگزاری مهر نیز ۱۵ سال قدمت دارد و به ۵ زبان فارسی، ترکی استانبولی، عربی، انگلیسی، اردو اخبار را تولید می کند.

وی افزود: اداره کل اخبار خارجی، اداره کل اخبار داخلی، اداره کل اخبار شهرستانها و اداره کل رسانه های نو چهار بخش اصلی خبرگزاری مهر به شمار می روند. دفاتر استانی خبرگزاری در سرتاسر ایران مشغول به فعالیت است و در اداره کل رسانه های نو بخشهایی چون رادیو مهر، اینفوگرافی و حوزه های چند رسانه ای فعال هستند و حوزه شبکه های اجتماعی در این بخش قرار می گیرند و در شبکه هایی چون فیس بوک، توئیتر و شبکه های پیام رسان داخلی فعالیت دارند.

در ادامه این نشست محمد قادری سردبیر روزنامه تهران تایمز نیز گفت: روزنامه تهران تایمز یک روزنامه باسابقه و مهم در ایران است که اخبار آن علاوه بر اینکه دارای مخاطبان انگلیسی زبان در داخل ایران است مخاطبان بین المللی نیز دارد.

وی گفت: روزنامه تهران تایمز باسابقه ترین روزنامه انگلیسی زبان بعد از انقلاب اسلامی ایران است.

وی افزود: علاوه بر نسخه چاپی، تولیدات روزنامه بر روی سایت این روزنامه نیز قرار می گیرد. تلاش این است تا مهمترین اخبار داخلی و خارجی با رویکردی ایرانی را در اختیار مخاطبان قرار بدهیم.

قادری یادآور شد: یکی از هدفهای روزنامه رساندن پیامهای سیاسی، فرهنگی و ... انقلاب اسلامی به دنیاست. تلاش داریم روایتگر حقایقی باشیم که رسانه های اصلی غربی آنها را سانسور می کنند یا خلاف آنرا بیان می کنند. از این حیث با روزنامه «چاینا دیلی» اشتراک نظر داریم و علاقمندیم از رهگذر همکاری مشترک انحصار رسانه های اصلی غربی را بشکنیم.

به گزارش مهر، در پایان این دیدار مقرر شد تا روزنامه «چاینا دیلی» و خبرگزاری مهر و روزنامه تهران تایمز همکاری خود به منظور تحقق یک تفاهم نامه مشترک را آغاز کنند.