۲۰ هزار نفر از استان قزوین در پیاده روی اربعین شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فرهنگی، آموزشی و کارگروه یاوران معنوی ستاد مرکزی اربعین حسینی استان قزوین روز یکشنبه در سالن کنفرانس تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام عباس نظری معاون فرهنگی سازمان در این جلسه گفت: زیارت معصومین وسیله ای برای دادن بینش و شناخت از ارزشهای دینی و زندگی معصومین است.

وی افزود: در اربعین حسینی به عنوان یک حرکت فرهنگی بی نظیر زمینه احیاء فرهنگ عاشورا مهیا می شود.

نظری تصریح کرد: فرهنگ عاشورا مملو از ارزشهای ایثار، شهادت، امر به معروف و نهی از منکر، مبارزه با ظلم و ستم است و باید آن را احیا کنیم.

معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین یادآورشد: اربعین فرصت بی نظیری برای تبیین ارزشهای دینی و کارهای فرهنگی است تا بتوانیم در زمانی که قومتیها و ادیان مختلف حضور دارند عزت، عظمت و وحدت مسلمانان بخوبی به جهانیان نشان داده شود.

حجت الاسلام سید قریش موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان هم در این نشست اظهارداشت: بیش از دو میلیون نفر از عاشقان حسینی در پیاده روی اربعین شرکت می کنند و سیل جمعیت هم فرصتی برای نشان دادن نظم و هماهنگی مسلمین است.

وی بیان کرد: گاهی خیل جمعیت موجب می شود نظم و قانون نادیده گرفته شود و ثواب این حرکت معنوی زیر سوال برود لذا هدف نباید فقط احساسی باشد بلکه اگر این انسانهای علاقمند در کنار احساسات پرشور خود به قانون هم اهمیت دهند حرکت زیبایی شکل می گیرد.

قریش موسوی تصریح کرد: در شرایطی که مردم به صورت خود جوش در این حرکت عظیم معنوی و فرهنگی شرکت می کنند باید مسئولان فرهنگی با آموزش و بیان آداب زیارت، اهداف زیارت و رفتارهای اسلامی را تبیین کنند تا بتوانیم این حرکت را جهت دهی کنیم.

رئیس ستاد اقامه نماز استان قزوین بیان کرد: از قزوین قرار است ۲۰ هزار نفر در پیاده روی اربعین شرکت کنند و اگر بتوانیم دو هزار نفر را آموزش دهیم دستاوردهای خوبی خواهد داشت.

وی بیان کرد: هییت ها و کاروانهایی که عازم مراسم اربعین هستند باید کمک کنیم تا در کنار احساسات به امور معنوی و آموزش فرهنگی زایران هم توجه شود.