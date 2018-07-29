۲ فرمانده کلیدی طالبان در «هلمند» کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، رئیس پلیس هلمند اعلام کرد که در عملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شهر «نادعلی» این ولایت، ۲ فرمانده کلیدی طالبان کشته و شماری از اعضای دیگر این گروه نیز کشته و زخمی شدهاند.
در بیانیه دفتر مطبوعاتی فرماندهی پلیس هلمند، اسامی این فرماندهان طالبان «ملا زکی» و «ملا نصر» معرفی شده است.
بر اساس این بیانیه همچنین در این عملیات ۶ عضو طالبان کشته و ۴ تن دیگر نیز زخمی شدهاند.
بر اساس جزئیات این عملیات در روستاهای «زرغون» و «ناقلآباد» در شهر نادعلی هلمند راه اندازی شده بود.
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