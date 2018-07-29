۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

وزیر کشور ایتالیا:

اتحادیه اروپا قصد فریب انگلیس را دارد

وزیر کشور ایتالیا اتحادیه اروپا را متهم به تلاش برای فریب انگلیس کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «ماتئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا، اتحادیه اروپا ار متهم کرد که به موجب برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا) قصد فریب لندن را دارد.

سالوینی در مصاحبه با ساندی تایمز گفت: اتحادیه اروپا در خصوص برگزیت حسن نیت ندارد. تجربه من در پارلمان اروپا به من می گوید که یا شما باید خود را تحمیل کنید یا آنکه فریب داده می شوید.

بر اساس تاریخ اعلام شده، انگلیس در تاریخ ۲۹ مارس سال آینده میلادی از اتحادیه اروپا خارج می شود و «ترزا می» نخست وزیر این کشور در تلاش است تا برای جبران وضعیتی که بلافاصله بعد از خروج از اتحادیه پیش می آید بتواند یک قرارداد تجاری بلند مدت با اتحادیه اروپا به امضا برساند و یا آنکه یک قرارداد برای دوره انتقال منعقد نماید.

به گفته سالوینی، ترزا می بر اساس اصولی که دارد قصد دارد حتی بدون رسیدن به این توافق ها از اتحادیه اروپا خارج شود و این امری است که به اعتقاد بسیاری از تجار موجب بروز آشفتگی و هرج و مرج در بازار می شود.

عبدالحمید بیاتی

