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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

صعود ١٠ پله‌‎ای تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان در رنکینگ جهانی

صعود ١٠ پله‌‎ای تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان در رنکینگ جهانی

تیم شمشیربازی اسلحه سابر بانوان با توجه به عملکرد موفق در رقاب های قهرمانی جهان، موفق به صعود ۱۰ پله ای در رنکینگ جهانی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان هفته گذشته در چین برگزار شد. در این رقابت ها تیم اسلحه سابر بانوان ایران موفق شد قزاقستان که ماه گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب مدال برنز شد و عنوان سومی بازی های آسیایی را هم در اختیار دارد، شکست دهد.

تیم کشورمان همچنین در مسابقات قهرمانی جهان، مقابل لهستان تیم دهم رنکینگ جهانی صاحب برتری شد. 

این دو پیروزی در رنکینگ جدید فدراسیون شمشیربازی بی تاثیر نبوده و باعث صعود ۱۰ پله ای تیم بانوان ایران شده است. بر این اساس تیم کشورمان در رنکینگ جدید صاحب جایگاه بیستم شده است.

کد مطلب 4359762
زینب حاجی حسینی

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