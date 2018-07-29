به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان هفته گذشته در چین برگزار شد. در این رقابت ها تیم اسلحه سابر بانوان ایران موفق شد قزاقستان که ماه گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا صاحب مدال برنز شد و عنوان سومی بازی های آسیایی را هم در اختیار دارد، شکست دهد.

تیم کشورمان همچنین در مسابقات قهرمانی جهان، مقابل لهستان تیم دهم رنکینگ جهانی صاحب برتری شد.

این دو پیروزی در رنکینگ جدید فدراسیون شمشیربازی بی تاثیر نبوده و باعث صعود ۱۰ پله ای تیم بانوان ایران شده است. بر این اساس تیم کشورمان در رنکینگ جدید صاحب جایگاه بیستم شده است.