  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

طی ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

بازگشت صدها آواره سوری از مرزهای لبنان

بازگشت صدها آواره سوری از مرزهای لبنان

طی ۲۴ ساعت گذشته صدها نفر از آوارگان سوریِ مقیم لبنان از طریق مرزهای این کشور خود را به کشورشان سوریه رسانده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، روند بازگشت آوارگان این کشور به خانه و کاشانه خود به ویژه از مرزهای لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته صدها نفر از آوارگان سوریِ مقیم لبنان از طریق مرزهای این کشور خود را به کشورشان سوریه رسانده اند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که پیش بینی می شود طی روزهای آینده نیز حدود ۱۲۰۰ آواره سوریِ مقیم لبنان وارد کشور خود شوند.

این درحالی است که پس از آغاز بحران سوریه، لبنان پذیرای حدود یک میلیون آواره سوری بوده است؛ یعنی بیش از یک چهارم جمعیت خود.

کد مطلب 4359767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها