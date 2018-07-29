بازگشت صدها آواره سوری از مرزهای لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، روند بازگشت آوارگان این کشور به خانه و کاشانه خود به ویژه از مرزهای لبنان همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته صدها نفر از آوارگان سوریِ مقیم لبنان از طریق مرزهای این کشور خود را به کشورشان سوریه رسانده اند.

منابع رسانه ای اعلام کردند که پیش بینی می شود طی روزهای آینده نیز حدود ۱۲۰۰ آواره سوریِ مقیم لبنان وارد کشور خود شوند.

این درحالی است که پس از آغاز بحران سوریه، لبنان پذیرای حدود یک میلیون آواره سوری بوده است؛ یعنی بیش از یک چهارم جمعیت خود.