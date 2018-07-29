بسترسازی مناسبی برای تامین گازطبیعی صنایع درکردستان انجام شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان، احمد فعله گری با اشاره به تامین پایدار سوخت برای صنایع گفت: تامین سوخت مایع برای صنایع که دارای مصرف فراوان بودند با دشواری های زیادی انجام می شد و برای جابه جایی و حمل نیاز به تردد کامیون های حمل سوخت جرء نیازهای اولیه برای تامین انرژی مورد نیاز بود و ذخیره سازی سوخت نیز معضل دیگر صنایع بود.

وی در مورد دستیابی سریع صنایع به انرژی توسط گازطبیعی بیان کرد : با گسترش شبکه های گازرسانی در سطح استان بستر سازی مناسبی برای تامین سوخت مطمئن، پایدار، مستمر و مداوم صنایع فراهم گردیده و امکان استفاده از شبکه های گازرسانی در هر نقطه ای از استان میسر شده است.

وی اضافه کرد: در سطح استان کردستان تعداد ۴۲۵ واحد صنعتی فاقد گاز شناسایی شده که براساس مصوبه شورای اقتصاد شرایط گازرسانی برای آنان مهیا می باشد که از این تعداد ۱۵۵ واحد در سال ۹۶ از نعمت گاز بهره مند گردیده اند و با گازدار شدن این تعداد صنعت در مصرف ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر سوخت های مایع صرفه جویی شده است.

فعله گری ادامه داد : در حال حاضر تعداد ۲۷۰ واحد صنعتی فاقد گاز طبیعی باقیمانده است که برنامه ریزی برای گازدار شدن ۱۵۴ واحد صورت گرفته که تا پایان سال تعداد صنایع بهره مند از طرح مصوبه شورای اقتصاد به ۳۰۹ مورد افزایش می یابد.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان عنوان کرد: با اتمام طرح های گازرسانی به صنایع استان طبق مصوبه شورای اقتصاد سالانه در مصرف ۴۳ میلیون لیتر سوخت های مایع صرفه جویی می شود که برای حفاظت محیط زیست مفید است.

وی به تعداد کل صنایع بهره مند از گاز طبیعی اشاره کرد و اظهار داشت : در استان کردستان تعداد ۱۲ شهرک صنعتی و ۲۰۳۴ صنعت عمده و جزء از نعمت گاز طبیعی برخوردار که ۶۰۰ واحد آن مرغداری می باشد.

لازم به ذکر است، تعداد جایگاه های CNG مورد بهره برداری در استان کردستان ۵۲ مورد است.