برگزاری مسابقات مبارزه انتخابی نوجوانان پسر تکواندو کار استان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر رنجبرپور رئیس هیات تکواندو استان ضمن اعلام خبر فوق افزود : منتخبین این مسابقات برای مسابقات قهرمانی کشور که اوایل شهریور ماه برگزار خواهد شد اعزام می شوند .

رنجبرپور گفت : همزمان با برگزاری این مسابقات، مسابقات کمربند سبزو آبی میان تکواندوکاران باشگاه های تکواندو تبریز در رده سنی نوجوانان با حضور ۹۰ نفر از ورزشکاران تکواندو کار پسر برگزار شد.

وی افزود : در سطح شهرستان تبریز ۳۰ باشگاه ورزشی تکواندو در قسمت بانوان و آقایان فعالیت می کند .

رئیس هیات تکواندو استان گفت : با افتتاح خانه تکواندو استان و حمایتهای اداره کل ورزش و جوانان استان شور و شوق در بین مربیان، تکواندوکاران و خانواده های مشتاق فعالیت فرزندان خود در یک محیط ورزشی سالم بیشتر شده و تکواندو کل استان در تمامی زمینه ها پیشرفت چشمگیر داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد با برنامه ریزی دراز مدت و تلاش مربیان در سطح باشگاه ها بتوانیم با برگزاری مسابقات و لیگ استانی جایگاه تکواندو استان را ارتقاع بخشیم و شاهد حضور بیش از پیش ورزشکاران و قهرمانان این رشته در تیم ملی و کسب مدال های ارزشمند ملی و جهانی باشیم.

رنجبرپور گفت : مسابقات کیوروگی انتخابی نوجوانان پسر استان در خانه تکواندو برگزار گردید و نفرات برتر بشرح زیر انتخاب شدند .

وزن اول(۱۲نفر)

مقام اول : امیررضا صفرخانلو از شهرداری تبریز

مقام دوم : حامد مولا پور از شهرداری تبریز

مقام سوم : اصغر عبدی از سهند مرند

سوم مشترک : علی غریبی از میانه

وزن دوم (۱۱نفر)

مقام اول : محمدرضا نظرزاده از شهرداری تبریز

مقام دوم : سهیل احمدی از تختی تبریز

مقام سوم : پیمان عموی لیل آبادی از میثاق تبریز

سوم مشترک : عیسی سپهری از فرزانه تبریز

وزن سوم(۱۰نفر)

مقام اول : تایماز حسینیان نژاد از سماء تبریز

مقام دوم : امید قره داغی از میانه

مقام سوم : میرعلی اکبر رضوی از آذرخش مرند

سوم مشترک : محمد خزاعی از میانه

وزن چهارم(۱۲نفر)

مقام اول : امیرحسین بزرگی از شهرداری تبریز

مقام دوم : سید امین باقریان از قهرمانی تبریز

مقام سوم : نیما هنری از جلفا

سوم مشترک : علی محسنی فر از سراب

وزن پنجم(۱۶نفر)

مقام اول : فرشاد عبادزاده از شهرداری تبریز

مقام دوم : هادی حسینی از میانه

مقام سوم : مبین فایقی از میثاق تبریز

سوم مشترک : متین علیزاده از میانه

وزن ششم(۱۲نفر)

مقام اول : سهیل ابوالقاسم پور از شهرداری تبریز

مقام دوم : عرشیا نوری از میانه

مقام سوم : محمد حسن پور از جلفا

سوم مشترک : امیرحسین آقایاری از میانه

وزن هفتم(۲۲نفر)

مقام اول : هادی ولی پور از شهرداری تبریز

مقام دوم : امیر مردی از آذرخش مرند

مقام سوم : حسام پهلوانی از شهید طوقانی تبریز

سوم مشترک : علی عیسی خواجه لو از هما مرند

وزن هشتم(۱۱نفر)

مقام اول : محمد صادق حافظی از شهرداری تبریز

مقام دوم : مهدی علیزاده از شکوری میانه

مقام سوم : محمد عبدی از هما مرند

سوم مشترک : محمد هنرخواه از شهید فلاحی هشترود

وزن نهم(۹نفر)

مقام اول : عرفان رشیدی از سماء تبریز

مقام دوم : پرهام حاتمی از جلفا

مقام سوم : شایان لطفی از میانه

سوم مشترک : سینا شیخ لو از جلفا

وزن دهم(۱۰نفر)

مقام اول : علی نجفی از میانه

مقام دوم : محمد الیاس زاده از مقامت تبریز

مقام سوم : امیررضا جلیلی از میثاق تبریز

سوم مشترک : سجاد فتح اله از شهید فلاحی هشترود

بهترین های مسابقات :

فنی ترین کوچ : استاد حامد جعفری از شهرداری تبریز

فنی ترین بازیکن : فرشاد عبادزاده از شهرداری تبریز

بازیکنان با اخلاق : تایماز حسینیان نژاد از سماء تبریز و امیر مردی از آذرخش مرند

داوران نمونه : استاد فرشاد فروغی کیا و استاد صابر حسین زاده