انهدام باند سارقان مغازه در شهرستان ایلام

سرهنگ علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وقوع سرقتهای متعدد مغازه در چند ماه اخیر، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان جهت بررسی دقیق پرونده ها تشکیل و تلاش جهت شناسایی و دستگیری سارقین آغاز شد.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت تعداد ۴ نفر سارق شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر که در تحقیقات بعمل آمده به تعداد ۱۵ فقره سرقت از مغازه های شهروندان ایلامی معترف شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام هشدار داد: کسبه و بازاریان محترم به جهت جلوگیری از سرقت ، حتما اماکن را به دوربین مداربسته، دزدگیر و قفلهای مطمئن تجهیز کنند.