  1. استانها
  2. ایلام
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام خبر داد:

انهدام باند سارقان مغازه در شهرستان ایلام

انهدام باند سارقان مغازه در شهرستان ایلام

ایلام-رئیس پلیس آگاهی استان ایلام از انهدام باند سارقان مغازه در شهرستان ایلام و کشف ۱۵ فقره سرقت مغازه خبر داد.

سرهنگ علی مهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به وقوع سرقتهای متعدد مغازه در چند ماه اخیر، تیمی از کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان جهت بررسی دقیق پرونده ها تشکیل و تلاش جهت شناسایی و دستگیری سارقین آغاز شد.

وی افزود: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت تعداد ۴ نفر سارق شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضائی دستگیر که در تحقیقات بعمل آمده به تعداد ۱۵ فقره سرقت از مغازه های شهروندان ایلامی معترف شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان ایلام هشدار داد: کسبه و بازاریان محترم به جهت جلوگیری از سرقت ، حتما اماکن را به دوربین مداربسته، دزدگیر و قفلهای مطمئن تجهیز کنند.

کد مطلب 4359798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار