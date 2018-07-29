به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نژادبهرام در جلسه علنی روز یکشنبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت بابت برگزاری نمایشگاه الکامپ در خیابان سئول و به شهرداری تهران در خصوص بی توجهی به مصوبه شورای شهر تهران مبنی بر ممنوعیت برگزاری نمایشگاه های بین المللی در خیابان سئول تذکر داد.



متن تذکر نژادبهرام به شرح زیر است:

«موضوع برگزاری نمایشگاه های پر مخاطب در معابر پر تردد و اماکن پر تراکم در هیچ کجای دنیا مورد قبول نبوده و همواره در قالب اتخاذ تدابیر مناسب از ظرفیت های مکانی ویژه در اراضی بزرگ مقیاس واقع در محدوده و حریم شهر برای جلوگیری از بروز مزاحمت و نارضایتی برای شهروندان استفاده می شود.

انتقال محل برگزاری نمایشگاه های مهم و پر مخاطب در کلانشهر تهران نیز از سال های دور مورد توجه بوده و نخستین بار در شورای اول و در تاریخ ۱۳۷۹/۷/۱۱شورای وقت در قالب مصوبه ای تحت عنوان «الزام شهرداری تهران جهت تهیه و ارئه طرح بهبود حمل و نقل و عبور و مرور در محدوده نمایشگاه بین المللی تهران و چگونگی انتقال نمایشگاه بین المللی تهران از محل فعلی» شهرداری تهران را ملزم به انجام مطالعات امکان سنجی انتقال نمایشگاه کرده است. همچنین به تاریخ ۱۳۸۳/۴/۹شورای اسلامی شهر تهران مصوبه ای با عنوان «الزام شهرداری تهران به جلوگیری از برگزاری نمایشگاه ها در محل نمایشگاه بین المللی تهران (واقع در خیابان سئول)» داشته است که صراحتاً شهرداری تهران را مکلف نموده تا از برگزاری نمایشگاه در محل مذکور جلوگیری نماید. از سوی دیگر طبق با بندهای ۲۷ و ۲۸ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک، بایستی جهت برگزاری هرگونه نمایشگاه در سطح شهر تهران، مجوز به شورای حمل و نقل ارائه شود.

علی رغم تذکر رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران و وزیر محترم کشور در خصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ که بزرگترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصولات و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است، متاسفانه با اصرار سازمان توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت این نمایشگاه از تاریخ ۶ مرداد در قلب تهران آغاز به کار نموده و شهرداری تهران نیز در این زمینه پیگیری لازم و مطابق با انتظار را نداشته است.

بر اساس مقرره مندرج در بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ذیل آن، شهرداری مکلف به جلوگیری از ایجاد مزاحمت و نهایتاً تعطیل اماکنی است که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین شهرهاست. با توجه به بداهت مراتب مندرج در این قانون، تکلیف برای شهرداری تهران روشن است. شورای اسلامی شهر تهران با استناد به بندهای ۲، ۱۹ و ۲۹ از ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، مصوب ۷۵/۳/۱ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، اقدام به تصویب مصوبات فوق الذکر نموده است و لذا بدینوسیله ضمن ارائه تذکر به وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رعایت مرّ قانون، به شهرداری تهران نیز تذکر داده میشود تا نسبت به جلوگیری از بروز چنین مزاحمت ها و نارضایتی هایی برای شهروندان تهرانی، اهتمام جدی داشته باشد».