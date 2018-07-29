مرمت خانه شهر کرمان کلید می خورد/کلنگ زنی پارک گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، مهران عالم زاده در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت خانه شهر کرمان اظهار کرد: مرمت خانه شهر در بودجه شهرداری کرمان مصوب شده است.

وی با تاکید بر لزوم مرمت اساسی خانه شهر کرمان گفت: این اقدام باید به گونه باشد که خانه شهر در قالب فضای فرهنگی هنری برای ۵۰ سال آینده هم قابل استفاده باشد.

شهردار کرمان با اشاره به استقرار شورای شهر در خانه شهر کرمان افزود: گمان می کنم شورا هم موافق باشد که این بنا بعد از مرمت به کاربری قبلی خانه شهر با رویکرد تعاملات اجتماعی فرهنگی برگردد.

وی با اشاره به اینکه بحث مرمت خانه شهر کرمان به زودی به صورت تدریجی شروع می شود، بیان کرد: با توجه به اینکه شورای شهر در این ساختمان مستقر است؛ ابتدا شهرداری کرمان باید به ساختمان جدید منتقل شود تا بتوان فضایی در اختیار شورا قرار داد.

عالم زاده گفت: بعد از تخلیه کامل ساختمان خانه شهر مرمت جدی آغاز شود اما برای اینکه کار عقب نماند مقرر شد کار مرمت از سالن اجتماعات آغاز شود.

شهردار کرمان ادامه داد: بحث مرمت بعد از جابجایی شهرداری به ساختمان جدید و جابجایی شورای شهر سرعت عمل می گیرد.

وی از آغاز مرمت سالن اجتماعات خانه شهر طی هفته جاری خبر داد و گفت: این سالن کاملا فرسوده است و نیاز به تعمیرات اساسی دارد.

عالم زاده در خصوص امکان برگزاری کنسرت در خانه شهر کرمان گفت: امیدواریم با تغییر رویکرد شورا این مساله امکان پذیر شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه ساخت اِلمان های شهری و سفره های هفت سین باید به گونه ای باشد که در طولانی مدت قابل استفاده باشد، اظهار کرد: به منظور استفاده از ظرفیت هنرمندان در شهرداری کارگروهی در حوزه طرح ها و هنرهای شهری تشکیل شده است.

عالم زاده ادامه داد: طرح های هنرمندان در این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته و سپس شهرداری در بحث سفارش کار و ساخت المان ها با هنرمندان همکاری می کند.

شهرداری کرمان تصریح کرد: در صدد هستیم برنامه ریزی برای برگزاری سمپوزیم مجسمه سازی به گونه ای باشد که کارکرد اجتماعی فرهنگی داشته باشد و از آثار تولید شده توسط هنرمندان کشوری و استانی در عرصه های فضای شهری استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در ساخت فضاهای جدید شهری رویکرد تعاملات اجتماعی در نظر گرفته می شود، افزود: پارک گردشگری کرمان در سال جاری کلنگ زنی می شود. این پارک از لحاظ کارکرد با سایر پارک های کرمان متفاوت است.