به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدینژاد صبح یکشنبه در بازدید از پروژه بزرگراه شمالی کرج که با حضور استاندار البرز و برخی از اعضای شورای شهر همراه بود، اظهار کرد: این پروژه بر اساس طرح جامع حملونقل و ترافیک پیشبینیشده و اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه برای اجرای این پروژه به طول ۱۷.۶ کیلومتر، حدود ۵۱۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفتهشده است، گفت: تاکنون مجموع صورتوضعیت تعیینشده توسط پیمانکاران ۱۸۹ میلیارد تومان است که با این اعتبار پروژه حدود ۳۳ درصد پیشرفت ریالی خواهد داشت.
سرپرست شهرداری کرج بابیان اینکه برای اجرای پروژه آزادراه شمالی حدود دو میلیون مترمکعب خاکبرداری و یکمیلیون مترمکعب نیز خاکریزی شده است، افزود: همچنین برای این پروژه شش هزار آرماتوربندی شده است.
احمدینژاد بابیان اینکه موضوع تملک اراضی از مهمترین عوامل توقف این پروژه است، افزود: در منطقه خط چهار حصار اختلاف بسیاری با مسئولان راه و شهرسازی وجود دارد.
وی میزان پیشرفت فیزیکی آزادراه شمالی را بیش از ۳۵ درصد اعلام کرد و گفت: تأمین مالی این پروژه نیز یکی دیگر از مسائل پیش روی پروژه است.
سرپرست شهرداری کرج بابیان اینکه ایجاد کارخانه آسفالت در محل این پروژه لازم است، گفت: افزایش قیمتها یکی دیگر از چالشهای پیش روی پروژه است که نیازمند همکاری همهجانبه دستگاههای دخیل در این پروژه است.
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