توجه شهرداری تهران به حادثه اتوبان شهید بابایی

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حبیب زاده در هفتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به حادثه جان باختن تعدادی از کارگران شهرداری در اتوبان شهید بابایی، افزود: ضمن تسلیت به خانواده‌های این کارگران که در این حادثه جان خود را از دست داده‌اند، از شهردار تهران درخواست می‌کنم به خانواده‌های این افراد توجه جدی داشته باشد.

وی، از رئیس شورا به دلیل تذکر به معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برای رعایت شان نظارتی شورا تشکر کرد و گفت: حتما این موضوع باید مورد توجه جدی قرار گیرد تا دیگر شاهد چنین پاسخگویی‌های از سوی مدیران شهری به دنبال وظایف نظارتی اعضای شورا نباشیم.

حبیب زاده ادامه داد: از آقای علیخانی نیز بابت به تعویق انداختن نطق خود که در ارتباط با پاسخ آقای پورسیدآقایی بود، قدردانی می‌کنم و از ایشان می‌خواهم مباحثی که در متن خود داشتند را به کمیسیون ارجاع دهند تا در کمیسیون به طور جدی مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.