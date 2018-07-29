به گزارش خبرنگار مهر، مجید خورشیدی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی همایش ملی آیین های عزاداری سنتی بوشهر با اشاره به سابقه درخشان بوشهر در زمینه آیین های عزاداری ائمه (ع) اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش، معرفی آیین های عزاداری بوشهر در پایتخت است که باید با یک برنامه ریزی و کار کارشناسی به این هدف بزرگ برسیم.

وی بیان کرد: پس از انتخاب حوزه هنری بوشهر، به عنوان دبیرخانه این همایش، باید کارگروه‌های دبیرخانه هم با محوریت حوزه هنری به زودی تشکیل و فراخوان مقاله همایش هم تهیه شود.

خورشیدی با تاکید بر تسریع در انجام امور اجرایی همایش از جمله تهیه پوستر، فراخوان مقاله خاطرنشان کرد: حوزه هنری بوشهر در دو سه روز آینده کارگروه های همایش را مشخص و اقدامات اجرایی را آغاز کند.

معاون استاندار بوشهر خواستار بهره مندی از همه ظرفیت های موجود در بوشهر و تهران برای برگزاری باشکوه این همایش شد و گفت: دستگاه های اداری استان هم ضمن همکاری با دبیرخانه، زمینه جلب مشارکت برای برگزاری این همایش فراهم کنند.

وی افزود: برگزاری مطلوب این همایش می تواند فرصت خوبی برای معرفی استان بوشهر در تمام زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و هنری و ... باشد.

عزاداری بوشهر در کشور جایگاهی ویژه است

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر هم با اشاره به برنامه‌ریزی صورت گرفته برای همایش مذکور گفت: عزاداری بوشهر یک سری اشعار معقول و منطقی دارد که با آن به یک شور معقول می رسیم و جز برترین عزاداری ها در کشور هم هست.

عباس برزگرزاده افزود: تهیه مقاله، کتاب و مستند بخشی از آثار تولیدی برای این همایش ملی است که در کنار تهیه مجموعه سخنرانی های همایش، آثاری ماندگار از این رویداد مهم فرهنگی استان به یادگار می ماند.

وی بیان کرد: زمان برگزاری این همایش دقیقا مشخص نشده اما تاریخی که مد نظر است نیمه دوم ماه محرم یا نیمه اول مهرماه است.

تشکیل کارگروه‌های همایش

رئیس حوزه هنری بوشهر هم در این نشست به اشاره به آمادگی حوزه هنری برای مسئولیت دبیرخانه این همایش گفت: اقداماتی هم از سوی حوزه هنری بوشهر برای برگزاری همایش در تهران صورت گرفته است و با تشکیل کارگروه ها، این اقدامات تسریع می شود.

امید پارسایی فر اظهار امیدواری کرد با همکاری دستگاه های اجرایی استان همایشی در خور شان و منزلت ائمه اطهار (ع) و آداب و سنن بوشهر برگزار شود.