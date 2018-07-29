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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد ۳ نفر را به کام مرگ کشاند

آتش سوزی منزل مسکونی در مشهد ۳ نفر را به کام مرگ کشاند

مشهد-معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش سوزی یک منزل مسکونی در خیابان رودکی مشهد ۳ نفر را به کام مرگ کشاند.

به گزارش خبرنگار مهر، آتشپاد دوم مهدی رضایی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این آتش سوزی ساعت ۵:۳۹ صبح به سازمان اعلام و تیم های اطفایی و امداد و نجات ۵ ایستگاه عملیاتی به همراه ۸ دستگاه خودرو عملیاتی به سرعت به محل حریق واقع در خیابان رودکی اعزام شدند.

وی بیان کرد: منزل مسکونی در خیابان کوهسنگی طعمه حریق شده بود و کل این خانه زیر آتش رفته بود.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی خاطرنشان کرد: در این حادثه مادر به همراه دختر و پسرش هنگامی که قصد فرار به پشت بام را داشتند در ورودی پشت بام گیر کرده و در آتش سوختند و ۲ نفر دیگر نیز به بیرون فرار کردند و نجات یافتند.

رضایی بیان کرد:حریق به سرعت توسط آتش نشانان مهار و از سرایت آن به اماکن مجاور جلوگیری شدو دلایل وقوع آتش سوزی نیز در دست بررسی قرار دارد.

کد مطلب 4359832

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