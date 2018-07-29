فیلم «قرص» روی میز تدوین قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسین زاده جهرمی بعد از کارگردانی فیلم کوتاه «موش قرمز» دومین فیلم کوتاه داستانی خود را به نام «قرص» به تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس با پایان یافتن مرحله تصویر برداری، آماده تدوین کرد.

این فیلم کوتاه به مدت ۱۲دقیقه داستان زنی به اسم ناهید را روایت می کند که باید تصمیم بگیرد آیا همسرش قصد کمک کردن به او را دارد یا ...

در این فیلم کوتاه که حسین حسین زاده جهرمی فیلمنامه‌ را نوشته و کارگردانی کرده است؛ مهسا حمیدی، حامد شکوهیان و... نقش آفرینی می کنند و عوامل دیگر تولید را حسین سلطانپور(تصویربردار)، حسین بابا خانی(صدابردار)، ابوطالب روشن فکر(دستیار صدا)، فرشاد تندنویس(طراح گریم)، علی رضا خادم حمزه(مدیر تولید)، رضا رهنما(تدوینگر، صداگذاری و اصلاح رنگ و نور)، زهره دهقانی(منشی صحنه) تشکیل می دهند که به تهیه‌کنندگی انجمن سینمای جوانان استان فارس در تابستان ۱۳۹۷ تولید می شود.

حسین حسین زاده جهرمی که متولد ۱۳۷۱ در جهرم می باشد، دارای مدرک کارشناس ادبیات نمایشی است و دانش‌آموخته دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوانان استان فارس در سال ۱۳۹۵ است؛ وی بطور حرفه ای نگارش فیلمنامه داستانی و نمایشنامه را از سال ۱۳۹۶ شروع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زاده جهرمی برگزیده بخش سفرنامه نویسی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) در سال ۱۳۹۳، برای نگارش سفرنامه (لحظه­های خوب)، کسب لوح تقدیر از جشنواره منطقه ای سینمای جوانان ـ اروند، برای نگارش فیلمنامه انیمیشن (گربه­های گرسنه)، کسب رتبه اول فیلمنامه نویسی از نهمین جشنواره بین المللی سیمرغ؛ به خاطر نگارش فیلمنامه(جشن تولد) از افتخارات این فیلمساز جوان استان فارس است.