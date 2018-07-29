پردیس به یکی از شهرهای زیبای کشور تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری صبح یکشنبه در مراسم معارفه کوروش گلریز به عنوان شهردار پردیس طی سخنانی با بیان این که شورا نقش حیاتی در زندگی بشر دارد، گفت: امروز اعضای شورای شهر پردیس رقم زننده اصلی سعادت در این شهر هستند، شورا ریشه ای قرآنی دارد و در ابتدای انقلاب توسط انقلابیون خالص در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گنجانده شد و در چهار دوره گذشته منشا بسیاری از خدماتی بوده که در زندگی مردم نقش حیاتی داشته است.

وی گفت: تاثیر شورا بسیار عمیق تر از آن چیزی است، که امروز دیده می شود، یکی از وظایف بسیار مهم شورا انتخاب شهردار است و بیش از ۸۰درصد آینده شهر، نوع زندگی در شهر، ایجاد طراوت و شادابی و مقوله های فرهنگی در شهر و نیز ایجاد عدالت در خدمات رسانی در محلات مختلف شهر بر عهده شورا است.

فرماندار پردیس با اشاره به شرایط کنونی و انواع تهاجمات ناجوانمردانه به کشور توسط دشمنان افزود: شوراها نقش اساسی در ایجاد امید در شهرها دارند و می توانند با برنامه های متنوع زمینه مقابله تمام عیار با دشمنان را فراهم کنند، از اعضای شورا توقعی جز این نیست، که افرادی را انتخاب کنند، که ضامن سعادت شهر باشند.

وی گفت: عملکرد شهردار منتخب سبب روسفیدی همه ما خواهد شد، وی می بایست کفشی برای دویدن و فعالیت بیشتر پوشیده و تلاش بیشتر کند، انتظار داریم شهردار منتخب از شهردار سابق جلوتر و بهتر عمل کند، این توقع ما است، کوچک ترین کم کاری، بدخلقی با ارباب رجوع و سرگردان کردن مردم تاثیر منفی خواهد داشت، امروز نقش و تاثیر تک تک کارکنان شهرداری گاهی بیش از رفتار و عملکرد فرماندار و شهردار موثر است.

حیدری خواستار ارتقا درجه مقبولیت شهرداری در بین مردم شد و گفت: شهردار منتخب از بدنه شهرداری است و باید همه وی را کمک و راهنمایی کنند، پردیس ویژگی های استثنایی دارد و بزرگ ترین پروژه عمرانی کشور را در این شهر شاهد هستیم، امروز همه ما به نوعی درگیر مسکن مهر پردیس هستیم و همه نیازمند کمک مسئولان استانی هستیم، که اگر نباشد، همه به مشکل خواهیم خورد، اگر بار سنگین مسکن مهر به مقصد برسد، شهر پردیس یکی از زیباترین شهرهای کشور خواهد شد.

نماینده عالی دولت در شهرستان پردیس فعالیت های شهرداری را از مهم ترین عوامل رضایت شهروندان پردیس دانست و گفت: شهرداری در عمل به وظایف خود نیازمند کمک و همیاری مسئولان استانی است.

بر پایه این گزارش، صبح یکشنبه و با حضور حجت الاسلام حسین توسلی امام جمعه پردیس، احمد تواهن، معاون استاندار تهران، مرتضی حیدری فرماندار پردیس، سرهنگ سیاوش محبی رییس پلیس راه شرق استان تهران و جمعی دیگر از مسئولان استانی و شهرستانی، کوروش گلریز به عنوان شهردار پردیس معرفی شد.