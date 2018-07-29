۹۰۰۰ پرونده تخلف در بازرسی از اصناف تشکیل شده است

به گزارش خبرنگارمهر، علی باخرد صبح یکشنبه در جلسه شورای اداری مشهد اظهار کرد: طبق آمار موجود از ابتدای سال ۱۴۵ هزار مورد بازرسی از اصناف مختلف مشهد صورت گرفته که براساس آن ۹ هزار پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: تلاش داریم با بازرسی ، نظارت و معرفی به مراجع قضایی به آرامش نسبی بازار کمک کنیم و در این راستا احساس امنیت اقتصادی بسیار مهم است و هجوم مردم به بازارهای مختلف به دلیل همین عدم احساس امنیت است.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت:از مدیران دستگاهها درخواست دارم در ایجاد حس امنیت اقتصادی به ما کمک کنند و این احساس را در محیط های اداری خودشان تقویت کنند.

باخرد اضافه کرد:در بحث کالاهای اساسی مثل گندم،برنج و شکر برای چندین ماه ذخیره در اختیار داریم و هیچ نگرانی از بابت تامین این کالاها نداریم.

وی ادامه داد: هر هفته با ریاست استاندار جلسات تنظیم بازر استان تشکیل می شود و به طور مستمر وضعیت بازارها رصد می شود.

معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد: برای نظارت بهتر و دقیقتر نیاز به کمک داوطلبانه و حتی ابلاغی از سوی ادارات و دستگاه های مختلف داریم چرا که بیشتر از تحریم خارجی تحریم داخلی ،بعضی توزیع کنندگان که به احتکار می پردازند و باعث مشکلات در بازار می شوند.