احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری بوده و بارش محلی نداریم.
وی بابیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرامیگیرد، اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه میشود از تردد در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا در استان زنجان از اواخر هفته کاهش یافته و هوا خنک می شود.
یاغموری به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتیگراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه کاهش داشته و هوا خنک شده است.
وی به گرمترین و خنکترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با ۱۸ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین و ماهنشان با ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان بودند.
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