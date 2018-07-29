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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۲۲

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

وزش باد زنجان را فرامی‌گیرد/ هوا خنک می‌شود

وزش باد زنجان را فرامی‌گیرد/ هوا خنک می‌شود

زنجان-مدیرکل هواشناسی استان زنجان از وقوع وزش باد در استان زنجان طی چند روز آینده خبر داد.

احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری بوده و بارش محلی نداریم.

وی بابیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرامی‌گیرد، اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا در استان زنجان از اواخر هفته  کاهش یافته و هوا خنک می شود.

یاغموری به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه کاهش داشته و هوا خنک شده است.

وی به گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با ۱۸ درجه  سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و ماه‌نشان با ۳۹ درجه سانتی‌گراد  گرم‌ترین نقاط استان بودند.

کد مطلب 4359862

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