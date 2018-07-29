احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان امروز صاف تا قسمتی ابری بوده و بارش محلی نداریم.

وی بابیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرامی‌گیرد، اظهار کرد: به شهروندان زنجانی توصیه می‌شود از تردد در کنار ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان فرسوده خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: دمای هوا در استان زنجان از اواخر هفته کاهش یافته و هوا خنک می شود.

یاغموری به دمای کنونی شهر زنجان اشاره کرد و گفت: دمای کنونی شهر زنجان ۲۳ درجه سانتی‌گراد بالای صفر است که نسبت به دیروز یک درجه کاهش داشته و هوا خنک شده است.

وی به گرمترین و خنک‌ترین مناطق استان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته خیرآباد با ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین و ماه‌نشان با ۳۹ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط استان بودند.