  1. استانها
  2. بوشهر
۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۱

فرمانده انتظامی دشتستان:

توقیف محموله مواد مخدر در دشتستان/ متهمان متواری شدند

توقیف محموله مواد مخدر در دشتستان/ متهمان متواری شدند

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان از کشف ۲۹ کیلو و۲۰۰ گرم تریاک طی یک عملیات موفق پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با توزیع و انتقال مواد مخدر را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های اطلاعاتیو  عملیاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه گل‌دشت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند و اقدامات لازم را برای توقیف خودرو و بررسی های لازم آغاز کردند.

رضوی اضافه کرد: سرنشینان خودرو موصوف با مشاهده ماموران و بدون توجه به ایست و اخطار پلیس، به قصد فرار از دست قانون از محل متواری و پس از طی مسافتی خودرو آنان واژگون و خودشان از محل حادثه فرار کردند.

فرمانده انتظامی دشتستان عنوان کرد: با حضور و پیگیری ماموران و در بازرسی دقیق از داخل خودرو ۲۹ کیلو و۲۰۰ گرم تریاک کشف شد و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.

کد مطلب 4359869

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها