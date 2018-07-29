توقیف محموله مواد مخدر در دشتستان/ متهمان متواری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید جواد رضوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مقابله با توزیع و انتقال مواد مخدر را به صورت ویژه در دستور کار داریم و در این راستا طرح‌های اطلاعاتیو عملیاتی گسترده‌ای انجام می‌شود.

وی افزود: ماموران انتظامی پاسگاه گل‌دشت حین گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس مشکوک شدند و اقدامات لازم را برای توقیف خودرو و بررسی های لازم آغاز کردند.

رضوی اضافه کرد: سرنشینان خودرو موصوف با مشاهده ماموران و بدون توجه به ایست و اخطار پلیس، به قصد فرار از دست قانون از محل متواری و پس از طی مسافتی خودرو آنان واژگون و خودشان از محل حادثه فرار کردند.

فرمانده انتظامی دشتستان عنوان کرد: با حضور و پیگیری ماموران و در بازرسی دقیق از داخل خودرو ۲۹ کیلو و۲۰۰ گرم تریاک کشف شد و تلاش برای دستگیری متهمان ادامه دارد.