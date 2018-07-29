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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست کشور خبر داد:

۵۵ درصد ساختمان های کشور فاقد پلاک هستند

۵۵ درصد ساختمان های کشور فاقد پلاک هستند

یاسوج- مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست کشور گفت: ۵۵ درصد از ساختمان های کشور فاقد پلاک هستند که این موضوع یک فاجعه محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جوادی ظهر یکشنبه در نشست بررسی اجرای پروژه های "جی نف و سیماک" در کهگیلویه و بویراحمد افزود: تا زمانی که درصد بالایی از ساختمان ها فاقد پلاکند و بخش زیادی از معابر نیز فاقد نام هستند، استاندارد سازی نشانی ها عملیاتی نشده و نمی توان انتظار تحقق مطلوب دولت الکترونیک در کشور را داشت.

جوادی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار معبر در کشور فاقد نام است، اظهار کرد: باید نام معابر و پلاک ساختمان ها مشخص شود تا بتوان به شکل مکان محور استاندارد سازی را محقق کرد و اطلاعات در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد.

وی افزود: از این طریق می توان با تحقق استاندارد سازی هدفگذاری ها را عملیاتی کرد.

جوادی به آمار استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه نامگذاری معابر و پلاک گذاری اشاره کرد و عنوان داشت: ۱۳ هزار و ۸۱۰ معبر بی نام و ۱۱۶ هزارو ۷۹۶ ساختمان فاقد پلاک در این استان تولید نشانی استاندارد سازی شده را غیر ممکن می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست کشور از مهمترین پروژه های دولت الکترونیک و اولویت دار اقتصاد مقاومتی را پروژه های "جی نف و سیماک" دانست و بیان کرد: امروزه فعالیت بر اساس اطلاعات توصیفی مطلوب نیست و اجرای پروژه های مکان محور و استاندارد سازی شده از جمله اهداف مورد نظر است.

جوادی پروژه "جی نف" را یکی از پروژه های مهم و زیرساختی دولت الکترونیک دانست و ابراز داشت: بستر ارتباطی تمامی پایگاه های اطلاعاتی "جی نف" خواهد بود.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف در بیش از ۵۰ میلیون نشانی و کد پستی کشور هدفگذاری های استاندارد سازی عملیاتی می شود.

جوادی از تشکیل کارگروه ملی جی نف در سطح کشور خبر داد و عنوان داشت: همچنین برنامه هایی در سطح مناطق مختلف و در قالب کمیته هایی با مسئولیت های مشخص اجرایی می شود.

کد مطلب 4359870

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