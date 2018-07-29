۵۵ درصد ساختمان های کشور فاقد پلاک هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن جوادی ظهر یکشنبه در نشست بررسی اجرای پروژه های "جی نف و سیماک" در کهگیلویه و بویراحمد افزود: تا زمانی که درصد بالایی از ساختمان ها فاقد پلاکند و بخش زیادی از معابر نیز فاقد نام هستند، استاندارد سازی نشانی ها عملیاتی نشده و نمی توان انتظار تحقق مطلوب دولت الکترونیک در کشور را داشت.

جوادی با بیان اینکه ۵۰۰ هزار معبر در کشور فاقد نام است، اظهار کرد: باید نام معابر و پلاک ساختمان ها مشخص شود تا بتوان به شکل مکان محور استاندارد سازی را محقق کرد و اطلاعات در اختیار دستگاه ها قرار بگیرد.

وی افزود: از این طریق می توان با تحقق استاندارد سازی هدفگذاری ها را عملیاتی کرد.

جوادی به آمار استان کهگیلویه و بویراحمد در حوزه نامگذاری معابر و پلاک گذاری اشاره کرد و عنوان داشت: ۱۳ هزار و ۸۱۰ معبر بی نام و ۱۱۶ هزارو ۷۹۶ ساختمان فاقد پلاک در این استان تولید نشانی استاندارد سازی شده را غیر ممکن می کند.

مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات مکانی شرکت پست کشور از مهمترین پروژه های دولت الکترونیک و اولویت دار اقتصاد مقاومتی را پروژه های "جی نف و سیماک" دانست و بیان کرد: امروزه فعالیت بر اساس اطلاعات توصیفی مطلوب نیست و اجرای پروژه های مکان محور و استاندارد سازی شده از جمله اهداف مورد نظر است.

جوادی پروژه "جی نف" را یکی از پروژه های مهم و زیرساختی دولت الکترونیک دانست و ابراز داشت: بستر ارتباطی تمامی پایگاه های اطلاعاتی "جی نف" خواهد بود.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف در بیش از ۵۰ میلیون نشانی و کد پستی کشور هدفگذاری های استاندارد سازی عملیاتی می شود.

جوادی از تشکیل کارگروه ملی جی نف در سطح کشور خبر داد و عنوان داشت: همچنین برنامه هایی در سطح مناطق مختلف و در قالب کمیته هایی با مسئولیت های مشخص اجرایی می شود.