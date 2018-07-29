نقش راهبردی تامین مالی در کارکردهای نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسن‌زاده با اشاره به کارکردهای نظام‌های سلامت گفت: این نظام ها با سه کارکرد ‏تولیت، پدیدآوری منابع و تامین مالی منجر به کارکرد چهارم یعنی تدارک خدمات برای مردم می‌شوند. اگر چه همه کارکردها نقش ‏اساسی در تامین سلامت آحاد جامعه ایفا می‌کنند، ولی کارکرد تامین مالی سلامت با سه زیر کارکرد اساسی تجمیع منابع، انباشت ‏ریسک و خرید راهبردی در تدارک خدمات در حد توان مالی و دسترسی آنان به خدمات سلامت دارای نقشی راهبردی است.‏

وی با بیان این‌که دسترسی تنها به خدمات سلامت برای حفظ کیان خانوارها کافی نیست، افزود: ضروری است که خانوارها به هنگام ‏دسترسی به خدمات سلامت با هزینه‌های اسف‌بار مواجه نشوند و به عبارتی بیش از ۴۰ درصد درآمد خانوار را پس از کسر ‏هزینه‌های غذا، پوشاک و سرپناه از دست نداده و در تله فقر گرفتار نشوند.‏

حسن‌زاده ادامه داد: زمانی نظام تامین مالی سلامت کارکرد بهینه دارد که به دلیل پشتیبانی نظام بیمه بتواند بخش عمده ‏هزینه‌ها را که توسط کارشناسان حدود ۸۰ درصد تعیین شده است؛ از دوش بیمه شدگان بر دارد و این ۸۰ درصد رقمی از ‏هزینه‌های سلامت خانوار است که آنرا بیمه پرداخت می‌کند و باقیمانده آن یعنی کمتر از ۲۰ درصد بر دوش خانوار خواهد بود.‏

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت با بیان این‌که نگاه به سلامت و حفاظت مالی مردم در مقابل هزینه‌های ناشی از بروز بیماری، ‏از قدیم در ذهن ایرانیها وجود داشته، اظهار کرد: درگذشته ما مادران از مرخصی و حقوق زایمان و نیز از حق اولاد برخوردار بودند، زائوها ۵ ماه جیره ‏ویژه داشتند و کارگران کارهای سنگین به مناسبت سختی کار جیره پیش‌کشی دریافت می‌کردند.‏

وی با اشاره به پیشینه تشکیل بیمه‌های اجتماعی در ایران، گفت: در سال ۱۳۰۹ برای اولین بار در باب بیمه‌های اجتماعی، مقرراتی به ‏تصویب دولت رسید و صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع مصوب شد و از ابتدای فروردین ۱۳۱۰ توجه به امر درمان کارگران ‏راه آهن سراسری از طریق این صندوق به مرحله اجرا درآمد. در سال ۱۳۱۱ مجوز قانونی برای جبران خسارت مالی و جانی سایر ‏کارگران ساختمانی دولت طبق ماده ۲۰ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. در اوایل سال ۱۳۱۲ کارگران و مستخدمین ‏کارخانجات و بنگاه‌های صنعتی و معدنی مشمول این مزایا قرار گرفتند.‏

حسن‌زاده ادامه داد: قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران در اول دی ماه ۱۳۳۱ به تصویب مجلس رسید و با اجرای آن در سال ۱۳۳۲ ‏سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران شکل گرفت و به موجب ماده ۳۵ قانون، عهده‌دار بیمه درمان کارگران و خانواده آنان شد.‏

عضو هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت در پایان گفت: نگاه به سازمان بیمه سلامت ایران و گذشته آن نشان می‌دهد که این نظام با قانون ‏تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت در سال ۱۳۵۱ آغاز شده و در سال ۱۳۷۳ به موجب قانون بیمه همگانی سازمان بیمه خدمات ‏درمانی شکل گرفته و در نهایت در سال ۱۳۹۱ سازمان بیمه سلامت ایران با همان رویکرد مشارکت سیاهه دستمزدی شکل گرفت. ‏سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح نیز روند مشابهی دارد. بنابراین نظام بیمه‌ای ایران عمدتا مبتنی بر مشارکت‌های سیاهه ‏دستمزدی بوده و اصالتا روندی مشابه بیمه اجتماعی سلامت دارد.‏