به گزارش خبرنگار مهر عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت محیط زیست شهادت محیط‌بان مهدی احمدی نیک را در پیامی به خانواده او و جامعه محیط زیست کشور تسلیت گفت.

متن پیام کلانتری بدین شرح است:

بار دیگر فقدانی بزرگ و اندوهی عمیق جامعه محیط زیست کشور را در سوگ نشانده است. محیط بان مجاهد، مهدی احمدی نیک، در راه حفاظت از محیط زیست کشور، درحین ماموریت درمنطقه قلعه گنج استان کرمان به فیض عظمای شهادت نائل شد و روح پاکش با ارواح شهیدان والا مقام در ملکوت اعلی ماوا گزید. این فاجعه برای همه حافظان محیط زیست و جاماندگان قافله، بسیار تاسف بار است.

نگاهداشت محیط زیست کشور، عمل نیکی است که نه تنها نسل حاضر از آن بهره مندمی شوند، بلکه درقیامت و آخرت هم شهادت او رامی دهند.

بنابراین بر ماست که مرهون تلاش وفداکاری های بی وقفه این سربازان سبز اندیش، مظهر خدایی و امانت دار نسل های آینده باشیم.

بانهایت تاسف و تاثر، برای آن شهید بزرگوار علوّ درجات، برای همرزمان غیورش صبر و سرافرازی و برای بازماندگان محترم شکیبایی واجر الهی مسالت می‌نمایم.