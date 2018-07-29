آخرین وضعیت پروژه های اربعین در ایلام/اختصاص ۳۰۰ میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز یکشنبه در جلسه ستاد اربعین استان از سفر استاندار واسط کشور عراق به ایلام طی هفته جاری برای بررسی توافقنامه های فی مابین خبر داد.

وی تصریح کرد: توافقنامه هایی طی سال های گذشته میان ۲ استان منعقد شده ولی برخی از آنها تاکنون به طور کامل اجرایی نشده اند.

وی عزم مسئولان ایلام را برای گسترش همکاری بالا دانست و افزود: امیدواریم در دوره جدید و با شکل گیری امنیت در کشور عراق شاهد توسعه روزافزون همکاری های ایلام با استان های هم مرز عراقی باشیم.

استاندار ایلام در ادامه به برخی پروژه های حوزه اربعین در این استان اشاره کرد و گفت: امسال با رایزنی های صورت گرفته موفق شدیم از اعتبارات ملی برای تکمیل آنها استفاده کنیم.

سلیمانی دشتکی گفت: در مجموع ۳۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه ها که مهم ترین آنها شامل تکمیل قلاجه ، تونل کبیرکوه ، مسیرهای ارتباطی ایلام – مهران، تونل جاده مرزی مهران ، بیمارستان ۳۶۵ تخت خوابی ایلام و ... است، تخصیص می یابد.

نقش قرارگاه خاتم در چهارخطه کردن مسیر ایلام به مهران

وی یکی از نقاط حادثه خیز در مسیر ایلام مهران را محدوده کنجانچم برشمرد و تاکید کرد: ۱۷۰ میلیارد تومان برای اصلاح این محدوده در نظر گرفته شده است و قرار است ۳۶ کیلومتر از این مسیر تا اربعین آماده شود.

استاندار ایلام به نقش قرارگاه خاتم در چهارخطه کردن بخشی از مسیر ایلام به مهران پرداخت و گفت: پارسال ۵۳ میلیارد تومان برای مطالبات این قرارگاه پرداخت شد و در سال جاری نیز امیدواریم ۶۰ میلیارد تومان دیگر پرداختی داشته باشیم.

وی از پیگیری های روزانه جهت فعال سازی مرزهای چیلات و چنگوله خبر داد و افزود: تلاش ما این است بتوانیم این دو مرز را برای ادامه مراودات تجاری و بازرگانی به ایام اربعین برسانیم.