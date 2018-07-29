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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۸

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

«سلسله» میزبان اعضای کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر ۱۰استان

«سلسله» میزبان اعضای کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر ۱۰استان

الشتر- رئیس جمعیت هلال‌احمر سلسله از حضور اعضای کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال‌احمر ۱۰ استان کشور در این شهرستان خبر داد.

حسین زینی وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله میزبان اعضای کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر ۱۰ استان کشور است، اظهار داشت: این اعضاء از استان‌های خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان در شهرستان سلسله حضور یافته اند.

وی با بیان اینکه ۱۸۰ نفر از اعضای کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر در این گردهمایی حضور دارند، تصریح کرد: این افراد پس از طی مسیرهای راهپیمایی در کلاس‌های آموزشی جهت یابی،  کار با جی پی اس و بازی‌های بومی محلی شرکت می کنند.

کد مطلب 4359897

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