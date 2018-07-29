حسین زینی وند در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر شهرستان سلسله میزبان اعضای کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر ۱۰ استان کشور است، اظهار داشت: این اعضاء از استان‌های خوزستان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کرمانشاه، لرستان، اصفهان، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و همدان در شهرستان سلسله حضور یافته اند.

وی با بیان اینکه ۱۸۰ نفر از اعضای کانون های دانش آموزی جمعیت هلال احمر در این گردهمایی حضور دارند، تصریح کرد: این افراد پس از طی مسیرهای راهپیمایی در کلاس‌های آموزشی جهت یابی، کار با جی پی اس و بازی‌های بومی محلی شرکت می کنند.