به گزارش خبرنگار مهر، کمیته کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فعالان صنعت گردشگری، هتلداری و نمایندگان ادارات ذی ربط در سالن جلسات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بیرجند در این جلسه با اشاره به وضعیت و شرایط اقتصادی کشور یکی از مصدایق أتم و اکمل اقتصاد مقاومتی را توجه ویژه مسئولین و بخش خصوصی به صنعت گردشگری اعلام کرد و افزود: در این کمیسیون تلاش شده مسائل صنعت گردشگری احصاء و به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولتی از طریق شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی و کمیته کارشناسی این شورا مسائل و مشکلات حوزه گردشگری پیگیری شود.

محمدرضا مجیدی با اشاره به جاذبه گردشگری بیابان لوت در خراسان جنوبی گفت: یکی از برنامه های پیش رو در سال آتی برگزاری همایش بین المللی بیابان لوت است.

وی اظهار کرد: از آنجایی که بیابان لوت ثبت جهانی شده است، همه مسائل مرتبط با آن باید به صورت استاندارد پیگیری شود چرا که در غیر اینصورت آسیب های زیادی خواهد داشت.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن بیرجند بیان کرد: گردشگری از جمله بخش هایی است که در صورت توجه ویژه به آن می تواند در تحقق اقتصادی مقاومتی در شرایط فعلی کمک شایانی بکند.

مجیدی با اشاره به مشکلاتی که در حوزه صنعت هتلداری در خراسان جنوبی وجود دارد، ادامه داد: بسیاری از کسانی که در حوزه گردشگری و هتلداری در خراسان جنوبی سرمایه گذاری کرده اند خدمت شایانی به این منطقه کرده اند.

وی افزود: نمی توان به مسائل مرتبط با حوزه گردشگری در همه استان ها به صورت یکسان نگاه کرد چرا که شرایط در استان هایی مانند خراسان جنوبی با دیگر استان ها متفاوت است.

مجیدی بیان داشت: رونق گردشگری نیازمند زیر ساخت های متعددی همچون پروازهای دقیق و به موقع است چرا که کنسلی پروازها لغو تورها و به دنبال آن آسیب به صنعت گردشگری را دنبال خواهد داشت.

از دیگر مسائلی که حاضران در جلسه پیرامون آن بحث و تبادل نظر کردند مشکلات حضور تورهای غیر مجاز در کویر لوت و خطر آسیب های گونه های جانوری و گیاهی آن محدوده و همچنین نحوه تعامل ادارات اوقاف و میراث فرهنگی خراسان جنوبی در زمینه بازدید گردشگران از اماکن تاریخی بود.

مشکلات حوزه صنایع دستی خراسان جنوبی نیز از دیگر موضوعاتی بود که در کمیته کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورد بحث قرار گرفت.