نمایش «یک شب نیمه تابستان» راهی فستیوال شکسپیر لهستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی تئاتر مستقل تهران، نمایش «رویای یک شب نیمه تابستان» به کارگردانی مصطفی کوشکی پس از ۱۶۳ اجرا در تهران و موفقیت در جشنواره بین المللی تئاتر فجر، راهی بیست و دومین فستیوال تئاتر شکسپیر لهستان شد.

در این نمایش (به ترتیب ورود به صحنه) آذین نظری، محمد صادق ملک، سجاد باقری، غزل شجاعی، امیرمهدی ژوله، شهروز دل افکار، نازآفرین کاظمی، مصطفی کوشکی، علیرضا کی منش و خاطره حاتمی به ایفای نقش می پردازند.

حسن جودکی نیز به عنوان مجری طرح و مدیرتولید این گروه را همراهی می کند.

در این نمایش هستی حسینی به عنوان مشاور کارگردان، شیما میرحمیدی طراح لباس، سارا اسکندری طراح گریم و علی کوزه گر طراح، کوشکی را همراهی می کنند.

فستیوال شکسپیر شهر گدانس لهستان در بیست و دومین دوره خود میزبان آثاری از کشورهای آلمان، آرژانتین و چک خواهد بود که از ۲۷ جولای تا ٥ آگوست به صحنه می روند.