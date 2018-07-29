به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی حفظ قرآن کریم سال ۱۳۹۷ با محوریت حفظ جزء ۳۰ قرآن کار خود را آغاز کرده و بر این اساس همه نهادها و دستگاه‌های مرتبط برنامه‌های خود را با محوریت حفظ جزء ۳۰ تنظیم کرده‌اند.

بر اساس برنامه مدون طرح ملی حفظ قرآن کریم (بشارت ۱۴۵۲)، مقرر شده در تابستان، علاقمندان سوره‌های ناس تا زلزال را حفظ کنند، بر این اساس کتاب درسنامه آن که شامل روش حفظ و مفاهیم این سوره‌هاست، منتشر شده است.

این طرح با هدف حفظ کامل جزء سی‌ام قرآن کریم در حال اجراست که برای آسانی و سهولت حفظ آن برای همه اقشار جامعه، این جزء به سه قسمت تقسیم شد که در هر فصل یک قسمت از آن بر اساس تقسیم‌بندی شده است.

بر همین اساس در تابستان ۹۷ از سوره‌ مبارکه ناس تا سوره‌ مبارکه زلزال؛ در پاییز از سوره‌ مبارکه طارق تا سوره‌ مبارکه بینّه؛

و در زمستان از سوره‌ مبارکه نبأ تا سوره‌ مبارکه بروج؛ را شامل خواهد شد.

برای مرحله اول، کتاب «درسنامه حفظ و مفاهیم ناس تا زلزال» آماده شده که متن آن را می‌توانید از لینک زیر دانلود و از روش حفظ و آموزش مفاهیم آن استفاده نمایید .

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