۱۷۲۶ خانوار فرهنگی در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

علی مهدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۲۱۶ کلاس درس برای اسکان دهی به مسافران تابستانی آماده شده است.
وی با بیان اینکه فضای نمازخانه مدارس تحت پوشش برای خدماترسانی آماده شده است، اظهار کرد: این کلاسها دارای فرش، تلویزیون، یخچال، جاروبرقی، اجاقگاز و کولر آبی است.
مهدی نژاد از فعالیت ۹۳ نفر از عوامل اجرایی برای خدمت رسانی به مسافران خبر داد و افزود: همچنین ۲۵ آموزشگاه و ۹ پایگاه در این راستا آماده سازی شده است.
دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: از آغاز تعطیلات تابستانی تاکنون، هزار و ۷۲۶ خانوار فرهنگی در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکانیافتهاند.
وی ادامه داد: این خانوارها شامل شش هزار و ۲۱۳ نفر و در قالب ۱۴ هزار و ۷۶۴ نفر روز هستند.
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