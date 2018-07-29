۱۷۲۶ خانوار فرهنگی در مدارس خراسان جنوبی اسکان یافتند

علی مهدی نژاد در گفت و گو با خبرنگار مهر بیان کرد: ۲۱۶ کلاس درس برای اسکان دهی به مسافران تابستانی آماده شده است.

وی با بیان اینکه فضای نمازخانه مدارس تحت پوشش برای خدمات‌رسانی آماده شده است، اظهار کرد: این کلاس‌ها دارای فرش، تلویزیون، یخچال، جاروبرقی، اجاق‌گاز و کولر آبی است.

مهدی نژاد از فعالیت ۹۳ نفر از عوامل اجرایی برای خدمت رسانی به مسافران خبر داد و افزود: همچنین ۲۵ آموزشگاه و ۹ پایگاه در این راستا آماده سازی شده است.

دبیر ستاد اسکان آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: از آغاز تعطیلات تابستانی تاکنون، هزار و ۷۲۶ خانوار فرهنگی در مدارس و مراکز رفاهی استان اسکان‌یافته‌اند.

وی ادامه داد: این خانوارها شامل شش هزار و ۲۱۳ نفر و در قالب ۱۴ هزار و ۷۶۴ نفر روز هستند.