تجمع دانشجویان در اعتراض به بازرسی آژانس از دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان شرکت کننده در این تجمع همچنین به موضوع احتمال بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه شهید بهشتی نیز اعتراض داشتند.

در این تجمع دانشجویان پلاکاردهایی با عنوان «مرگ بر آمریکا»، «بازرسی از دانشگاه؟ هرگز اجازه نمی دهیم»، «آبروی علمی کشور فروشی نیست» و ... در دست داشتند.

دانشجویان در ادامه تجمع خود با حضور در مقابل دانشکده هسته‌ای دانشگاه شریف زنجیره انسانی تشکیل دادند.

به گزارش مهر، طی یک ماه گذشته اخباری مبنی بر بازدید بازرسان آژانس بین المللی اتمی از دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف منتشر شده است و اعلام شده که این بازرسان از دانشگاه شهیدبهشتی نیز بازدید خواهند داشت.