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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۵

صبح امروز صورت گرفت؛

تجمع دانشجویان در اعتراض به بازرسی آژانس از دانشگاهها

تجمع دانشجویان در اعتراض به بازرسی آژانس از دانشگاهها

جمعی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی صبح امروز ۷ مردادماه در اعتراض به بازرسی آژانس بین المللی اتمی از دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در این دانشگاه تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویان شرکت کننده در این تجمع همچنین به موضوع احتمال بازرسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از دانشگاه شهید بهشتی نیز اعتراض داشتند.

در این تجمع دانشجویان پلاکاردهایی با عنوان «مرگ بر آمریکا»، «بازرسی از دانشگاه؟ هرگز اجازه نمی دهیم»، «آبروی علمی کشور فروشی نیست» و ... در دست داشتند.

دانشجویان در ادامه تجمع خود با حضور در مقابل دانشکده هسته‌ای دانشگاه شریف زنجیره انسانی تشکیل دادند.

به گزارش مهر، طی یک ماه گذشته اخباری مبنی بر بازدید بازرسان آژانس بین المللی اتمی از دانشگاه های علم و صنعت و صنعتی شریف منتشر شده است و اعلام شده که این بازرسان از دانشگاه شهیدبهشتی نیز بازدید خواهند داشت.

کد مطلب 4359944

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      آیا مجوز تجمع داشتند
    • مجید IR ۲۰:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۰۷
      0 0
      پاسخ
      اصلاح طلبان میگویند روحانی از ما نبوده که ناتوانی و ناکارامدی دولت گردنشان نیفتد. میگویند جهانگیری نقش تشریفاتی در دولت داشته تا نقش او را در امضا قراردادها انکار کنند مثل 2030 و....

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