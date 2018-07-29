به گزارش خبرگزاری مهر، حرکت ‏های اسلامی که در سالیان اخیر در کشورهای عربی با عنوان «بیداری اسلامی» یا «بهار عربی» در حال وقوع است، بسیاری را به کنجکاوی واداشته که ریشه این حرکت ‏ها کجاست و احزاب و شخصیت‏ های آن چه کسانی هستند؟ اخوان ‏المسلمین، حزب النهضه و احزاب دیگر، چه اهداف و پیشینه‏ ای دارند؟ و سئوالات دیگری از این قبیل.

در میان عالمان شیعی، شخصیتی که از حدود پنجاه سال پیش با علاقه و پشتکار ستودنی، با جریانات اسلامگرای کشورهای اسلامی و تمامی رهبران مبارز آن، رابطه فعال داشته و دارد، سید هادی خسروشاهی است. ایشان با پژوهش و اندیشه ‏ورزی، اطلاعات دست اول و گسترده‏ ای را با قلم روان در اختیار خوانندگان قرار می‏ دهد. مؤسسه بوستان کتاب درباره حرکت‌های اسلامی معاصر و بیداری اسلامی از سیدهادی خسروشاهی چهار کتاب منتشر کرده است: «اخوان المسلمین چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟»، «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی»، «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکة النهضة تونس» و «حرکت‌های اسلامی معاصر: استراتژی نظام و مسأله شیعه و سنی». هر چهار کتاب شامل اطلاعات وسیعی در این زمینه است، همراه با ده‌ها عکس و سندی که برای نخستین بار منتشر می ‌شود.

درباره کتاب

خسروشاهی که از چهار دهه گذشته با «حزب النهضه» و «راشد الغنوشی» ارتباط نزدیک داشته است و پیش از این کتاب «انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)، مسأله فلسطین و طرح صهیونیسم و حاکمیت علما یا روشنفکران» تألیف شیخ راشد الغنوشی را ترجمه و کتاب «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی» را نوشته است، در ادامه این تلاش‏ ها و تحقیقات، کتاب «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکت النهضه تونس» را ترجمه کرده است.

این کتاب فصل پنجم از کتاب «اسلام سیاسی صوت ‏الجنوب» [«اسلام سیاسی در جنوب»؛ قرائت جدید از حرکت‏های اسلامی در شمال آفریقا (یعنی مغرب عربی، تونس، الجزایر، مغرب، لیبی)] نوشته فرانسوا بورجا، نویسنده و پژوهشگر فرانسوی است. نویسنده پس از چند سال تحقیقات و مطالعات میدانی و گفتگو با شخصیت های برجسته حرکت‏های اسلامی در منطقه شمال آفریقا، کتابی درباره تاریخ و اندیشه و عملکرد حرکت‏های اسلامی معاصر در آن مناطق به زبان فرانسوی تألیف و در پاریس منتشر کرد و سپس دکتر لورین فوزی زکری، پژوهشگر مصری آن را به عربی برگرداند و با افزودن توضیحاتی و مقدمه ای از نصر حامد ابوزید، آن را در قاهره به چاپ رسانید.

محتوای کتاب

کتاب «اسلام سیاسی» دارای اطلاعات وسیع و ارزشمندی درباره پیدایی، اندیشه، رهبری و انشعاب در حزب النهضه و چگونگی مبارزات این حزب اسلامی با رژیم دیکتاتوری تونس است و با توجه به گفتگوهای مولف با رهبران و موسسان حزب النهضه و همچنین کمبود منابع فارسی در این خصوص، مطالب جالب و تاریخی ارزنده ای نصیب مخاطبان می کند.

مشخصات

چاپ اول کتاب «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکت النهضه تونس» در ۱۶۸ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار سیدهادی خسروشاهی می ‌توانید در قم به فروشگاه‌های بوستان کتاب و انتشارات کلبه شروق و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسیهای اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.