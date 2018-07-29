به گزارش خبرگزاری مهر، حرکت های اسلامی که در سالیان اخیر در کشورهای عربی با عنوان «بیداری اسلامی» یا «بهار عربی» در حال وقوع است، بسیاری را به کنجکاوی واداشته که ریشه این حرکت ها کجاست و احزاب و شخصیت های آن چه کسانی هستند؟ اخوان المسلمین، حزب النهضه و احزاب دیگر، چه اهداف و پیشینه ای دارند؟ و سئوالات دیگری از این قبیل.
در میان عالمان شیعی، شخصیتی که از حدود پنجاه سال پیش با علاقه و پشتکار ستودنی، با جریانات اسلامگرای کشورهای اسلامی و تمامی رهبران مبارز آن، رابطه فعال داشته و دارد، سید هادی خسروشاهی است. ایشان با پژوهش و اندیشه ورزی، اطلاعات دست اول و گسترده ای را با قلم روان در اختیار خوانندگان قرار می دهد. مؤسسه بوستان کتاب درباره حرکتهای اسلامی معاصر و بیداری اسلامی از سیدهادی خسروشاهی چهار کتاب منتشر کرده است: «اخوان المسلمین چه میگویند و چه میخواهند؟»، «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی»، «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکة النهضة تونس» و «حرکتهای اسلامی معاصر: استراتژی نظام و مسأله شیعه و سنی». هر چهار کتاب شامل اطلاعات وسیعی در این زمینه است، همراه با دهها عکس و سندی که برای نخستین بار منتشر می شود.
درباره کتاب
خسروشاهی که از چهار دهه گذشته با «حزب النهضه» و «راشد الغنوشی» ارتباط نزدیک داشته است و پیش از این کتاب «انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره)، مسأله فلسطین و طرح صهیونیسم و حاکمیت علما یا روشنفکران» تألیف شیخ راشد الغنوشی را ترجمه و کتاب «بیداری اسلامی در تونس و راشد الغنوشی» را نوشته است، در ادامه این تلاش ها و تحقیقات، کتاب «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکت النهضه تونس» را ترجمه کرده است.
این کتاب فصل پنجم از کتاب «اسلام سیاسی صوت الجنوب» [«اسلام سیاسی در جنوب»؛ قرائت جدید از حرکتهای اسلامی در شمال آفریقا (یعنی مغرب عربی، تونس، الجزایر، مغرب، لیبی)] نوشته فرانسوا بورجا، نویسنده و پژوهشگر فرانسوی است. نویسنده پس از چند سال تحقیقات و مطالعات میدانی و گفتگو با شخصیت های برجسته حرکتهای اسلامی در منطقه شمال آفریقا، کتابی درباره تاریخ و اندیشه و عملکرد حرکتهای اسلامی معاصر در آن مناطق به زبان فرانسوی تألیف و در پاریس منتشر کرد و سپس دکتر لورین فوزی زکری، پژوهشگر مصری آن را به عربی برگرداند و با افزودن توضیحاتی و مقدمه ای از نصر حامد ابوزید، آن را در قاهره به چاپ رسانید.
محتوای کتاب
کتاب «اسلام سیاسی» دارای اطلاعات وسیع و ارزشمندی درباره پیدایی، اندیشه، رهبری و انشعاب در حزب النهضه و چگونگی مبارزات این حزب اسلامی با رژیم دیکتاتوری تونس است و با توجه به گفتگوهای مولف با رهبران و موسسان حزب النهضه و همچنین کمبود منابع فارسی در این خصوص، مطالب جالب و تاریخی ارزنده ای نصیب مخاطبان می کند.
مشخصات
چاپ اول کتاب «اسلام سیاسی؛ نگاهی به تاریخ و اندیشه حرکت النهضه تونس» در ۱۶۸ صفحه، قطع رقعی، تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و قیمت ۵۰۰۰ تومان منتشر شده است. برای تهیه این کتاب و دیگر آثار سیدهادی خسروشاهی می توانید در قم به فروشگاههای بوستان کتاب و انتشارات کلبه شروق و در تهران به فروشگاه کتاب موسسه اطلاعات واقع در خیابان انقلاب روبروی دانشگاه تهران مراجعه نمایید و یا با مرکز پخش کتب در قم به شماره تلفن ۳۷۸۳۸۱۴۴ (۰۲۵) یا سایت مرکز بررسیهای اسلامی (www.iscq.ir) یا سایت پاتوق کتاب فردا (www.bookroom.ir) تماس بگیرید.
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