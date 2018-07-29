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۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰

استاندار ایلام:

روز خبرنگار باید رنگ و بویی فرهنگی داشته باشد

روز خبرنگار باید رنگ و بویی فرهنگی داشته باشد

ایلام-استاندار ایلام گفت: روز خبرنگار باید رنگ و بویی فرهنگی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در دیدار مسئولان ارشاد و خانه مطبوعات استان ایلام به منظور هماهنگی روز خبرنگار اظهار داشت: خبرنگاران قشر فعال و زحمتکش جامعه فرهنگی هستند بنابراین سعی شود روز خبرنگار رنگ و بویی فرهنگی داشته باشد.

وی به اهمیت کار خبرنگاران اشاره کرد و گفت: رسالت کار خبرنگاران در اطلاع رسانی شفاف و درست در این برهه از زمان خطیر و حائز اهمیت است.

درا ین جلسه رئیس خانه مطبوعات استان، مدیرکل ارشاد اسلامی و سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری ایلام نیز حضور داشتند درخصوص چگونگی برگزاری روز خبرنگار بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 4359946

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