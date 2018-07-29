وقوع ۱۰ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی طی یک روز در همدان

محمدرضا بیاناتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام مرکز پیام و کنترل فرماندهی عملیات ۱۳ عملیات اطفای حریق و ۱۱ عملیات امداد و نجات حاصل تلاش آتش نشانان همدان در ۲۴ ساعت گذشته بوده است.

وی گفت: روز ششم مردادماه شهروندان همدانی ۷۰۰ بار با سامانه ۱۲۵ تماس گرفته اند که از این تعداد تماس ۲۴ مورد منجر به عملیات شده است.

بیاناتی بابیان اینکه ۱۵ تماس برای مشاوره و راهنمایی برقرار شده و ۲۵۰ تماس اشتباه بوده است، گفت: متاسفانه ۴۱۱ مورد از تماس ها نیز ایجاد مزاحمت بوده است.

وی گفت: عملیات انجام شده در این مدت ۱۳ مورد آتش سوزی شامل حریق مغازه در پیشاهنگی، حریق باغ در جورقان، حریق موتورسیکلت در ده متری رضوان و ۱۰ مورد حریق مراتع و پوشش گیاهی در بلوار شاه حسینی، جانبازان، دانشگاه آزاد، بلوار بعثت، جاده سد اکباتان، بلوار فرودگاه، استادان، بلوار شهید فهمیده، بلوار ارم و هنرستان بوده است.

بیاناتی یادآور شد: همچنین ۱۱ مورد عملیات امداد و نجات شامل ۸ مورد نجات افراد محبوس شده در آسانسور در چهارراه شرکت فرش، خواجه رشید، شهرک اندیشه، خیابان پاسداران، بلوار فاطمیه، بنی هاشم، شهرک مدرس و بلوار بهارستان، نجات افراد محبوس شده در منزل در آرام شرقی، نجات حیوانات در جاده مزدقینه و مهار حیوانات در دیزج توسط آتش نشانان به انجام رسید.

رئیس سازمان آتش نشانی همدان عنوان کرد: تعداد ۱۴ نفر نجات یافته طی این عملیات گزارش شده است.