بیماری تب کنگو علائمی ندارد/ گوشت کشتارگاه صنعتی دام سالم است

حمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیماری تب کریمه کنگو در منطقه ای از مانه و سملقان که سبب مرگ فردی دامدار شده بود، اظهار کرد: تب کریمه کنگو یک بیماری ویروسی مشترک بین انسان و دام است که در بدن انسان و حیوان علائمی ایجاد نمی کند.

رمضانی افزود: باتوجه به اینکه این ویروس در اثر گزش و له کردن کنه آلوده یا تماس با خون و ترشحات دام آلوده به انسان منتقل می‌شود، ضرورت دارد شیوه رفتار با حیوان اصلاح شود.

وی تصریح کرد: ضرورت دارد برای پیشگیری از بیماری تب کریمه کنگو، چوپان ها و دامداران در معرض خطر، حفاظت و مراقبت های لازم فردی را داشته و نیز مصرف کنندگان گوشت مورد نیاز خود را از فروشگاه های قابل اطمینان و دارای تاییدیه دامپزشکی، تهیه کنند.

مبارزه با انگل تب کنگو نیازمند تامین اعتبار است

معاون سلامت دامپزشکی خراسان شمالی با بیان اینکه وقوع بیماری تب کریمه کنگو با کاهش عوامل مستعد از این می رود، بیان کرد: برای اجرای مبارزه با انگل این بیماری اعتبار زیادی نیاز است در غیر این دامپزشکی به تنهایی توان مبارزه را نخواهد داشت.

رمضانی گفت: برای مبارزه با بیماری تب کنگو علاوه بر دامپزشکی، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و همچنین نیروی انتظامی برای کنترل خودروهای حامل گوشت در سطح شهر و جاده های وظیفه همکاری را دارند.

وی اظهار کرد: تا هنگامی که سطح اطلاعات دامداران نسبت به بیماری های مشترک بین انسان و دام پایین باشد و دامداری با شیوه سنتی انجام شود، هرجا کنه باشد شاهد بیماری تب کنگو خواهیم بود.

معاون سلامت دامپزشکی خراسان شمالی اعلام کرد: وقوع بیماری تب کنگو در منطقه ای از شهرستان مانه و سملقان سه شنبه هفته گذشته به این اداره کل اطلاع داده شد که سریعا نیروهای دامپزشکی در منطقه مستقر و اقدامات پیشگیرانه کنه زدایی تا روز گذشته به طور کامل انجام شد.

رمضانی با بیان اینکه دام ناقل تب کنگو است، اظهار کرد: امکان وقوع این بیماری وجود دارد از این رو افرادی که با دام ارتباط دارند باید مراقبت های لازم را انجام دهند.

وی گفت: در حال حاضر مشکلی در زمینه عرضه گوشت سالم در خراسان شمالی وجود ندارد البته به این شرط که هم استانی ها تنها از مراکز عرضه گوشت کشتارگاه، خرید کنند.

معاون سلامت دامپزشکی خراسان شمالی بیان کرد: کلاس های آموزشی و علمی به منظور آشنایی دامداران با بیماری های مشترک بین انسان و حیوان و نوع رفتار با دام همواره برگزار می شود.